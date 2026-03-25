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È di 17 arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri nella provincia di Messina. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di soggetti accusati di associazione finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e cessione di droga, minaccia e detenzione e porto di armi. L’operazione è stata effettuata in diverse località del territorio, coinvolgendo un centinaio di militari e sofisticati mezzi di supporto, a seguito di indagini avviate nel 2023 dalla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto e poi trasmesse a Messina.

Un’operazione coordinata su vasta scala

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal G.I.P. del Tribunale di Messina su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. L’esecuzione ha visto impegnati circa 100 militari dell’Arma, supportati da un elicottero del 12° Nucleo Elicotteri di Catania, dallo Squadrone Eliportato Cacciatori “Sicilia” e dalle Unità Cinofile specializzate nella ricerca di stupefacenti e armi, provenienti dai Nuclei Cinofili di Pedara (CT) e Villagrazia di Carini (PA).

Le indagini: un anno di lavoro e numerosi riscontri

L’attività investigativa, avviata nel 2023 dalla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, ha preso il via da alcuni episodi di cessione di droga. Successivamente, per competenza, il fascicolo è stato trasmesso alla Procura Distrettuale di Messina. Le indagini, coordinate dalla Compagnia di Milazzo, sono state caratterizzate da intercettazioni, pedinamenti e servizi di osservazione che hanno permesso di ricostruire la struttura e le modalità operative del gruppo criminale.

Arresti e sequestri: i numeri dell’operazione

Nel corso delle indagini sono stati effettuati 8 arresti in flagranza per cessione di droga e sequestrati circa 0,5 kg di sostanze stupefacenti, oltre a diversi telefoni cellulari utilizzati dagli indagati per coordinare le attività di spaccio. Questi elementi hanno fornito riscontri concreti alle ipotesi investigative, evidenziando la frenetica attività illecita del gruppo.

La struttura dell’organizzazione criminale

Le indagini hanno permesso di disvelare l’esistenza di un sodalizio criminale ben organizzato, dedito al traffico e alla cessione di hashish, cocaina e crack. L’organizzazione operava tra il capoluogo peloritano e la costa tirrenica, interessando i comuni di Milazzo, San Filippo del Mela, Meri, Barcellona Pozzo di Gotto e l’isola di Vulcano. Al vertice del gruppo vi erano due soggetti ritenuti promotori e coordinatori delle attività illecite, che gestivano l’approvvigionamento della droga, la fissazione dei prezzi e la risoluzione delle problematiche operative, anche attraverso atti intimidatori e l’uso di armi.

Modalità operative: linguaggio in codice e strategie elusive

Per eludere i controlli delle forze dell’ordine, i membri dell’organizzazione adottavano strategie sofisticate. Tra queste, l’utilizzo di un linguaggio criptico per indicare le sostanze stupefacenti (ad esempio “caramelle”, “pietra”, “torta al cioccolato” o “quattro formaggi”) e il ricorso a applicazioni di messaggistica istantanea, considerate più difficili da intercettare. I corrieri, inoltre, cambiavano spesso modalità di trasporto, arrivando a proseguire a piedi in prossimità dei caselli autostradali per evitare controlli.

Ruoli e compiti all’interno del gruppo

Oltre ai due promotori, altri 15 indagati avevano ruoli ben definiti nell’organizzazione, contribuendo alla gestione delle attività di spaccio e traffico di droga. Il gruppo era in grado di generare un giro d’affari fino a 1.000 euro al giorno. Tra i membri figuravano anche 5 donne, legate da rapporti affettivi con alcuni degli indagati, che si occupavano della preparazione e dello smercio delle dosi, della gestione delle forniture e delle comunicazioni interne, oltre a mettere in atto manovre evasive durante i controlli di polizia.

Innovazione nello spaccio: cessioni “a distanza”

Per ridurre il rischio di essere scoperti, gli indagati avevano adottato la tecnica della cessione “a distanza”: le dosi di droga venivano lanciate dai balconi agli acquirenti, che poi depositavano il denaro nelle cassette postali. Questo sistema permetteva di continuare l’attività illecita anche agli spacciatori sottoposti agli arresti domiciliari.

Supporto logistico e ramificazioni territoriali

Un soggetto di Torregrotta forniva supporto logistico al gruppo, mettendo a disposizione la propria officina e uno stabile in zona rurale per facilitare le operazioni di traffico di droga. L’organizzazione era in grado di mantenere la propria operatività anche dopo arresti e sequestri, dimostrando una notevole capacità di adattamento.

Il ruolo delle donne e il sostegno ai detenuti

Le 5 donne coinvolte non solo partecipavano attivamente alle attività di spaccio, ma si occupavano anche di occultare le sostanze durante i controlli e di gestire le comunicazioni interne. Parte dei proventi veniva utilizzata per il sostentamento dei congiunti detenuti, alcuni dei quali continuavano a comunicare con l’esterno tramite telefoni cellulari nonostante la detenzione.

Lo spaccio sull’isola di Vulcano

L’attività di spaccio si estendeva anche all’isola di Vulcano, dove uno degli indagati, in pochi mesi, ha acquistato sostanze per circa 15.000 euro, gestendo un volume d’affari significativo grazie all’afflusso turistico durante il periodo estivo.