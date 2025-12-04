Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un diciassettenne di San Ferdinando è stato sottoposto a misura cautelare dopo essere stato individuato come responsabile di una grave aggressione avvenuta lo scorso agosto. Il giovane, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, avrebbe colpito un coetaneo con un’arma da taglio nei pressi del lungomare cittadino, vicino a un locale notturno. La decisione del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria è stata eseguita dalla Polizia di Stato, che ha accompagnato il ragazzo in una comunità.

Le indagini e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto origine nel mese di agosto, quando nei pressi del lungomare di San Ferdinando si è verificata una violenta aggressione. Un minore, dopo essersi procurato un’arma da punta e da taglio, ha colpito un altro ragazzo, suo coetaneo, nei pressi di un locale notturno. L’episodio è stato segnalato da un conoscente della vittima tramite il Numero Unico di Emergenza, permettendo così l’arrivo tempestivo della Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro.

I soccorsi e le condizioni della vittima

La giovane vittima, ferita gravemente, è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale di Polistena, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Grazie alla rapidità delle cure mediche, il ragazzo è riuscito a evitare conseguenze fatali. L’intervento immediato degli operatori sanitari e delle forze dell’ordine ha giocato un ruolo fondamentale nel garantire la sopravvivenza della vittima e nell’avviare le indagini.

La ricostruzione dei fatti e l’identificazione del responsabile

Gli agenti del Commissariato di Gioia Tauro, coordinati dalla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria, hanno avviato una serie di accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accoltellamento. Sin dai primi momenti, il presunto autore si era allontanato dal luogo dell’aggressione, ma le indagini hanno permesso di identificarlo e raccogliere elementi utili a suo carico. La gravità del quadro indiziario e le esigenze di tutela hanno portato l’Autorità Giudiziaria a disporre il collocamento in comunità del minore.

