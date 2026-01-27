Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un minore già noto alle forze dell’ordine è stato arrestato a Lecce per aggressione e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti nel corso di un ordinario controllo delle forze dell’ordine. L’episodio si è verificato il 23 gennaio quando il giovane, accompagnato da un coetaneo incensurato, è stato sottoposto a verifica dagli agenti della Squadra Volanti del Commissariato di P.S. di Gallipoli. L’intervento si è concluso con l’applicazione della misura precautelare degli arresti e il trasferimento del ragazzo in una comunità penale.

La reazione violenta al controllo di polizia

Il controllo è avvenuto nell’ambito dei servizi di monitoraggio del territorio disposti dal Questore di Lecce. Gli agenti hanno fermato un minore già conosciuto alle autorità che si trovava in compagnia di un altro ragazzo senza precedenti penali.

Durante la verifica dei documenti il giovane ha mostrato segni di agitazione e riluttanza, spingendo i poliziotti ad approfondire gli accertamenti.

L’aggressione agli agenti

La situazione è rapidamente degenerata: il 17enne ha iniziato ad aggredire verbalmente e fisicamente i due operatori di polizia. Nel corso della colluttazione il ragazzo è riuscito a estrarre dalle parti intime un contenitore in vetro che ha poi lanciato verso il suo accompagnatore nel tentativo di farlo allontanare con il contenuto.

Nel frattempo ha continuato a colpire al viso e al costato i due agenti, che sono riusciti a contenerlo solo dopo non poche difficoltà.

Il rinvenimento della droga

Recuperato il vasetto di vetro, gli agenti hanno scoperto al suo interno 7 dosi di hashish confezionate in bustine di cellophane trasparente con chiusura adesiva, per un peso complessivo di 8,10 grammi, pronte per essere smerciate.

Inoltre è stato trovato un pezzo di resina solida di colore giallino, identificato come “concentrato di cannabis BHO (Butane Hash Oil)”, avvolto in un foglio di carta bianca traslucida.

Perquisizione personale e sequestro

Durante la successiva perquisizione personale e veicolare gli agenti hanno rinvenuto nel marsupio del giovane la somma di 195 euro. All’interno del ciclomotore del ragazzo è stata trovata un’ulteriore scaglia di resina solida dello stesso tipo di “concentrato di cannabis BHO”.

L’arresto e le accuse

Informato il Magistrato di Turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Lecce, è stata applicata la misura precautelare degli arresti nei confronti del minore.

Le accuse contestate sono violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Conseguenze per gli agenti e provvedimenti successivi

Dopo l’udienza di convalida il ragazzo arrestato è stato collocato in misura cautelare presso una comunità penale.

I due agenti coinvolti nell’episodio sono stati dimessi dal pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli con una prognosi di 8 giorni ciascuno e diagnosi di contusioni varie.

