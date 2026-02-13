17enne di Ragusa collocato in comunità, così ha rubato 20mila euro con il trucco del finto militare
Un 17enne di Ragusa è stato collocato in comunità per truffa ai danni di un’anziana: finto carabiniere per estorcere oltre 20.000 euro.
È stato disposto il collocamento in comunità per un 17enne di Ragusa, ritenuto responsabile di truffa ai danni di un’anziana. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania su richiesta della Procura minorile etnea, è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane avrebbe messo in atto la nota truffa del “finto carabiniere” nel marzo 2025, riuscendo a sottrarre alla vittima una somma superiore a 20.000 Euro tra denaro e oggetti in oro.
La misura cautelare e le indagini
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare del collocamento in comunità è stata adottata nei confronti del 17enne residente a Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania, su richiesta della Procura minorile etnea, a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura. L’azione degli investigatori si è concentrata sulla raccolta di indizi relativi a una truffa perpetrata ai danni di una donna anziana, con la formula ormai tristemente nota del “finto carabiniere”.
La dinamica della truffa
Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti risalgono al mese di marzo 2025. L’anziana vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da una persona che, spacciandosi per un militare dell’Arma, l’avrebbe informata di un presunto grave incidente stradale causato dal figlio. Alla donna sarebbe stato detto che il figlio era stato arrestato e che, per evitare la sua detenzione, era necessario il pagamento di una somma considerevole di denaro, oltre a oggetti in oro. In totale, la richiesta avrebbe superato i 20.000 Euro.
Il ruolo del minore e le conseguenze
Il 17enne di Ragusa è stato ritenuto responsabile, sulla base degli elementi raccolti, di aver partecipato attivamente alla truffa. Il giovane è stato quindi collocato presso una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica per i minori di Catania. La misura cautelare è stata adottata nel rispetto della presunzione di innocenza, che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.