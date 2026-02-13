Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato disposto il collocamento in comunità per un 17enne di Ragusa, ritenuto responsabile di truffa ai danni di un’anziana. Il provvedimento, emesso dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania su richiesta della Procura minorile etnea, è stato eseguito dagli investigatori della Squadra Mobile della Questura. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il giovane avrebbe messo in atto la nota truffa del “finto carabiniere” nel marzo 2025, riuscendo a sottrarre alla vittima una somma superiore a 20.000 Euro tra denaro e oggetti in oro.

La misura cautelare e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la misura cautelare del collocamento in comunità è stata adottata nei confronti del 17enne residente a Ragusa. Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale dei minori di Catania, su richiesta della Procura minorile etnea, a seguito delle indagini condotte dalla Squadra Mobile della Questura. L’azione degli investigatori si è concentrata sulla raccolta di indizi relativi a una truffa perpetrata ai danni di una donna anziana, con la formula ormai tristemente nota del “finto carabiniere”.

La dinamica della truffa

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, i fatti risalgono al mese di marzo 2025. L’anziana vittima sarebbe stata contattata telefonicamente da una persona che, spacciandosi per un militare dell’Arma, l’avrebbe informata di un presunto grave incidente stradale causato dal figlio. Alla donna sarebbe stato detto che il figlio era stato arrestato e che, per evitare la sua detenzione, era necessario il pagamento di una somma considerevole di denaro, oltre a oggetti in oro. In totale, la richiesta avrebbe superato i 20.000 Euro.

Il ruolo del minore e le conseguenze

Il 17enne di Ragusa è stato ritenuto responsabile, sulla base degli elementi raccolti, di aver partecipato attivamente alla truffa. Il giovane è stato quindi collocato presso una comunità, a disposizione della Procura della Repubblica per i minori di Catania. La misura cautelare è stata adottata nel rispetto della presunzione di innocenza, che rimane valida fino a eventuale condanna definitiva.

