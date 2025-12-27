Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre minorenni risultano indagati per furto, danneggiamento e omissione di soccorso per un grave episodio avvenuto la sera del 7 ottobre scorso a Padova. Un’auto rubata da un condominio nel quartiere Sacra Famiglia è stata utilizzata da un gruppo di giovani senza patente, causando un incidente in via Armistizio che ha portato al ricovero di un uomo di 35 anni con diverse fratture e traumi, giudicati guaribili in 60 giorni. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini della Squadra Mobile, che ha individuato i responsabili attraverso l’analisi di numerosi filmati di videosorveglianza.

Le indagini della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio la sera del 7 ottobre quando una chiamata al numero di emergenza 113 ha segnalato il furto di un’utilitaria azzurra, sottratta da un condominio nel quartiere Sacra Famiglia di Padova. L’allarme è stato lanciato da un’anziana signora, proprietaria del veicolo, che ha riferito agli operatori della Centrale operativa quanto accaduto pochi minuti prima.

Poco dopo, una seconda telefonata ha informato la polizia di una “spaccata” presso un negozio di via Armistizio. In questo caso, l’auto rubata era stata utilizzata come “ariete” per sfondare la vetrina dell’esercizio commerciale, investendo nel frattempo un uomo a bordo di uno scooter. Il veicolo è stato poi abbandonato sul posto dai responsabili.

L’intervento dei soccorsi e le condizioni della vittima

Immediatamente dopo l’incidente, sono intervenuti sul luogo la Polizia Locale, i Vigili del Fuoco e il personale del 118, che hanno prestato soccorso alla vittima dell’investimento. L’uomo, un 35enne residente a Padova, è stato trasportato d’urgenza al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove gli sono state riscontrate diverse fratture e traumi, con una prognosi di 60 giorni per la guarigione.

La dinamica dell’incidente: non una spaccata premeditata

Dai primi accertamenti condotti dagli agenti della Squadra Mobile è emerso che il furto dell’auto non era stato pianificato per compiere una “spaccata” ai danni del negozio. Piuttosto, si è trattato di un gesto sconsiderato da parte di giovani privi di patente, che hanno guidato il veicolo per oltre un’ora in diverse zone della città, mettendo a rischio la sicurezza pubblica.

Le testimonianze raccolte sul posto hanno descritto una guida incerta e approssimativa, segno dell’inesperienza del conducente. La ricostruzione dei danni agli elementi stradali, come gli archetti dissuasori della sosta, ha confermato l’instabilità nella conduzione dell’auto. I testimoni e la stessa vittima hanno inoltre ricordato che a bordo dell’utilitaria rubata si trovavano tre giovani, che dopo aver causato il sinistro e diversi danneggiamenti si sono dati alla fuga.

L’attività investigativa e l’identificazione dei responsabili

Gli agenti della Squadra Mobile hanno avviato un’approfondita attività investigativa, analizzando ore di filmati provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Grazie a questa minuziosa ricostruzione, è stato possibile individuare i movimenti dei giovani coinvolti e identificare i responsabili.

L’utilitaria azzurra era stata sottratta intorno alle 18.00 e aveva percorso diverse strade cittadine, inizialmente con il solo conducente a bordo. Dopo circa un’ora, l’auto si è fermata in via Sammicheli, dove il conducente è sceso per incontrare altri ragazzi. Due di questi sono poi saliti a bordo del veicolo rubato e insieme si sono diretti verso via Armistizio, dove si è verificato il grave incidente.

Il profilo dei giovani indagati

Dall’analisi dei filmati è emerso che il conducente, un 17enne con precedenti di polizia per estorsione nel 2024, ha mantenuto una guida instabile, probabilmente a causa della mancanza di esperienza e della giovane età. Gli investigatori si sono così concentrati su minorenni residenti nella zona dove era avvenuto il furto dell’auto.

Attraverso la comparazione dei fotogrammi, dei capi d’abbigliamento e delle vie di fuga percorse dopo l’abbandono del veicolo, la polizia ha identificato e indagato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni sia il conducente che i due passeggeri, entrambi 16enni. Uno di questi ultimi risulta avere un precedente per rapina nel 2025 ed è già stato destinatario di una misura di prevenzione DASPO adottata dal Questore della provincia di Padova.

Le accuse e le conseguenze dell’episodio

Al conducente sono stati contestati i reati di furto dell’autovettura, danneggiamento e omissione di soccorso dopo aver investito il motociclista. I due passeggeri sono stati invece indagati per omissione di soccorso. Tutti e tre i giovani sono stati deferiti in stato di libertà.

