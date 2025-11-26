Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale eseguito dalla Polizia di Stato nella mattinata di venerdì 21 novembre a Bologna. Un ragazzo italiano, classe 2008, è stato fermato dopo aver tentato di raggirare una coppia di anziani coniugi, residenti in città, spacciandosi per un maresciallo dei Carabinieri.

La dinamica della truffa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione giunta al numero di emergenza 112. L’anziano marito aveva riferito che la moglie era stata contattata telefonicamente da un sedicente maresciallo dell’Arma, il quale chiedeva denaro e gioielli con la scusa di doverli verificare nell’ambito di indagini su una serie di furti avvenuti in zona.

La mattina del 21 novembre, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico si è recata presso l’abitazione dei due anziani, situata in via Misa. Qui, gli agenti hanno trovato la signora ancora al telefono con il presunto maresciallo. Seguendo le istruzioni dei poliziotti, la donna ha finto di possedere 7500 euro in contanti e diversi monili d’oro e orologi di lusso. Il truffatore, convinto di poter mettere le mani sul bottino, ha chiesto alla vittima di inserire tutto in due buste di plastica e di portarle in Piazza dei Tribunali, dove un perito dei Carabinieri avrebbe dovuto analizzare il contenuto.

L’intervento della Polizia

Su suggerimento degli agenti, la signora ha dichiarato di non poter uscire di casa, inducendo così il truffatore a inviare il finto perito direttamente presso l’abitazione. Nel frattempo, i poliziotti hanno nascosto nelle buste oggetti senza valore e si sono appostati dietro la porta dell’appartamento, mentre altri equipaggi si sono posizionati nei pressi dello stabile.

L’arresto in flagranza

Poco dopo, il giovane truffatore, sempre in contatto telefonico con l’anziana, ha chiesto di aprire il portone condominiale per far entrare il complice. Una volta giunto davanti alla porta, il ragazzo ha preso le buste dalle mani della signora, ma è stato immediatamente bloccato dagli agenti nascosti. Nel tentativo di fuggire, il giovane è caduto dalle scale insieme ai poliziotti, che sono comunque riusciti a immobilizzarlo con l’aiuto di altre due Volanti e della Squadra Mobile.

Le indagini e gli accertamenti

Dai successivi controlli, è emerso che il ragazzo, incensurato e nato nel 2008, era arrivato a Bologna in treno dalla Campania. Sul suo cellulare sono state trovate chat con terzi soggetti che gli fornivano istruzioni sugli appartamenti da raggiungere e sulle modalità operative. L’arrestato è stato quindi accusato di resistenza a pubblico ufficiale e truffa aggravata in concorso ai danni della coppia di anziani.

