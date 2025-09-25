17enne trovato morto nel cantiere a Mariglianella, ipotesi suicidio: inutile l'appello a Chi l'ha visto

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragedia a Mariglianella, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 17 anni è stato trovato senza vita nella mattinata del 25 settembre all’interno di un cantiere edile abbandonato. Il giovane era scomparso dalla serata del 24 e la sua storia era stata raccontata anche nella trasmissione televisiva Chi l’ha visto, con un appello disperato della zia.

17enne trovato morto a Mariglianella

Come riporta Il Mattino, il ragazzo si era allontanato da casa in via Napoli intorno alle 19, in sella alla sua mountain bike.

Da quel momento il cellulare risultava spento e non era stato più possibile rintracciarlo.

La mobilitazione era stata immediata: la famiglia, il sindaco e l’intera comunità avevano diffuso foto e messaggi nella speranza di un ritorno a casa. Purtroppo, l’attesa si è conclusa nel peggiore dei modi.

Ora i carabinieri stanno ricostruendo le ultime ore di vita del 17enne per comprendere cosa possa averlo spinto a un simile gesto.

L’intera comunità resta sconvolta, attonita di fronte a una tragedia che ha spezzato la vita del ragazzo, ancora minorenne.

Il ritrovamento del corpo in un cantiere edile

Un operaio ha notato un corpo all’interno del cantiere e ha dato subito l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Brusciano che hanno confermato l’identità del ragazzo.

Indossava una maglietta nera, la stessa descritta dai familiari nell’appello lanciato la sera precedente. Secondo fonti accreditate riportate dai diversi quotidiani, si sarebbe trattato di un gesto volontario.

L’appello disperato della zia a Chi l’ha visto

La vicenda aveva già scosso la comunità. Nella diretta di Chi l’ha visto del 24 settembre la zia aveva raccontato l’angoscia di non riuscire a contattarlo: “Era a casa mia, poi è andato via e adesso si sono perse le sue tracce. Ha il cellulare spento e le nostre ricerche sono state vane”.

La trasmissione aveva rilanciato l’appello a chiunque avesse informazioni utili.

Le parole del sindaco di Mariglianella

Il sindaco di Mariglianella (Napoli), Arcangelo Russo, che nella mattinata del 25 settembre aveva invitato la cittadinanza a collaborare nelle ricerche, ha espresso cordoglio a nome di tutta l’amministrazione comunale.

“La perdita di un ragazzo così giovane è una ferita che colpisce tutti”, ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando la vicinanza alla famiglia.