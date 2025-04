17enne violenta 65enne per strada a Sassuolo, il ragazzo è accusato anche di tentato omicidio e rapina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un fermo per tentato omicidio, violenza sessuale e rapina pluriaggravata il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Sassuolo. Un 17enne è stato fermato dopo aver aggredito una donna 65enne. L’intervento dei passanti ha evitato il peggio.

Dettagli dell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il 15 aprile 2025, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo e della Stazione di Formigine hanno fermato un 17enne indagato per tentato omicidio, violenza sessuale e rapina pluriaggravata ai danni di una donna sessantacinquenne. La vittima è stata aggredita per strada, subendo atti sessuali e venendo malmenata e derubata di una fede in oro. L’aggressore ha desistito grazie all’intervento di alcuni passanti.

Intervento delle forze dell’ordine

I Carabinieri, giunti sul posto, hanno raccolto le prime informazioni e individuato l’indagato all’interno di una struttura per minori stranieri non accompagnati. Dopo aver acquisito la denuncia della vittima e ulteriori elementi indiziari, il giovane è stato sottoposto a fermo precautelare e trasferito, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna, al Centro di Prima Accoglienza di Ancona.

Provvedimenti giudiziari

Gli elementi di prova raccolti dai Carabinieri hanno permesso all’Autorità Giudiziaria di richiedere misure cautelari, accolte il 17 aprile 2025 dal Giudice per le Indagini Preliminari. L’indagato è stato quindi sottoposto a custodia cautelare in IPM.

Fonte foto: IPA