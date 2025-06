17mila euro a un'agenzia di viaggi di Ragusa per una crociera, ma la vacanza salta: truffa, coppia denunciata

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due denunce per truffa a Ragusa. Un uomo di 32 anni e una donna di 38 anni, entrambi titolari di un’agenzia di viaggi nel capoluogo, sono stati accusati di aver ingannato i loro clienti, promettendo viaggi mai realizzati.

La scoperta della truffa

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento degli agenti è stato avviato a seguito di una segnalazione da parte di diversi clienti. Questi ultimi si erano recati presso l’agenzia per ottenere chiarimenti su un viaggio organizzato in collaborazione con una compagnia di crociere. Nonostante avessero versato acconti e saldi per un totale di circa 17.000 euro, il pagamento non risultava effettuato.

Le testimonianze dei clienti

Gli agenti, giunti sul posto, hanno raccolto le testimonianze dei presenti. I clienti lamentavano l’annullamento del viaggio da parte della compagnia di crociere, che aveva inviato comunicazioni email confermando il mancato pagamento da parte dell’agenzia. La situazione ha suscitato grande preoccupazione tra i clienti, che si sono trovati senza il viaggio promesso e senza i loro soldi.

Le ammissioni dei titolari

I due titolari dell’agenzia hanno ammesso di aver incassato le somme dai clienti, ma di non averle trasferite alla compagnia di navigazione a causa di difficoltà finanziarie. Questa ammissione ha confermato i sospetti di truffa e ha portato alla cancellazione dei pacchetti turistici già acquistati dai clienti.

Un ulteriore caso di truffa

Durante l’attività investigativa, un’ulteriore cliente si è presentata in agenzia denunciando di aver versato 5.000 euro per un viaggio che è stato anch’esso annullato senza alcuna motivazione valida. Questo nuovo caso ha aggravato la posizione dei due indagati.

Le indagini in corso

La posizione dei due titolari è ora al vaglio della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa. Le indagini proseguono per accertare ulteriori dettagli e responsabilità in merito alla vicenda.

Fonte foto: IPA