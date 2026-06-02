18enne accoltellato dalla fidanzata a Torino, scatta il Codice rosso: lei denunciata per lesioni aggravate

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una ragazza di appena 18 anni ha ferito con un coltello il fidanzato suo coetaneo. Il giovane si è fatto trovare in strada con una ferita alla testa, dicendo di essere stato aggredito da “alcuni ragazzi marocchini”. Ha tentato di difendere la fidanzata, sua assalitrice, prima di cambiare versione e ammettere di essere stato aggredito dopo un litigio in casa. La giovane a sua volta avrebbe dichiarato di aver reagito per legittima difesa al culmine della lite. Intanto scatta il Codice rosso.

Aggredito dalla fidanzata a Torino

È di lunedì 1 giugno la notizia di un’aggressione grave a Torino, in via Ormea. I protagonisti sono due giovani di 18 anni: lui con una ferita alla testa, lei che dichiara di aver agito per legittima difesa. La presunta vittima però questa volta sembra essere proprio il ragazzo, che in un primo momento è arrivato a mentire per non far finire nei guai la fidanzata.

Il giovane si sarebbe fatto trovare in strada dai soccorsi. Al personale del 118 e ai carabinieri della compagnia di Torino San Carlo aveva raccontato di essere stato aggredito da dei ragazzi marocchini.

Il giovane presentava una lunga, anche se superficiale, ferita alla testa causata da un’arma da taglio che si scoprirà essere poi un coltello da cucina.

La confessione del giovane

È stato trasportato in ospedale e dopo diverse ore, una volta monitorata la ferita, ha risposto ad alcune domande. Alla fine ha ammesso che la ferita gli era stata inferta dalla sua fidanzata, sua coetanea.

Il giovane avrebbe così dichiarato il motivo dell’aggressione: “È stata la mia fidanzata a farmi male, abbiamo litigato in casa e lei ha usato un coltello da cucina”.

Anche la giovane è stata ascoltata, ma ha raccontato una versione diversa, ovvero di legittima difesa. Il ragazzo è stato dimesso con una prognosi di sette giorni.

Codice rosso

Le due versioni si contrappongono e sono ora al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo, però, è stata la giovane a essere accusata di aggressione, mentre il 18enne è stato messo in una condizione di maggiore protezione come presunta vittima.

È scattata così la procedura del Codice rosso, che garantisce un canale di priorità nelle indagini e interventi rapidi a tutela delle vittime di violenza domestica.

Anche se nella maggior parte dei casi viene applicata a protezione delle donne, la legge è pensata per difendere qualsiasi persona offesa, al di là del genere, in una situazione simile.