Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Aggressione a un ragazzo di 18 anni fuori da una scuola a Carpi, nel Modenese. La vittima, di nazionalità pakistana, è stata aggredita da un gruppo di coetanei. Accerchiato, è stato raggiunto da quattro coltellate e colpi alla testa. Poi è stato spinto a terra e colpito con pugni e calci, oltre che con una mazza alla schiena. Il giovane sarebbe stato aggredito da persone con abiti scuri e il volto coperto da sciarpe. A dare l’allarme alcuni automobilisti, che hanno anche cercato di fermare gli aggressori.

Aggressione fuori da una scuola

Un ragazzo di 18 anni, di nazionalità pakistana, è stato aggredito fuori da una scuola a Carpi, nel Modenese. L’aggressione è avvenuta sabato 21 novembre intorno alle 13:00.

Stando a quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato accerchiato tra l‘Istituto Meucci, il piazzale delle piscine e un fast-food, a pochi passi dalla fermata dell’autobus sempre affollata di studenti che lasciano la scuola proprio a quell’ora.

L’aggressione sarebbe stata organizzata da un gruppo di ragazzi, già armati di coltelli e mazze. Non è chiaro se il diciottenne aggredito fosse uno studente dell’Istituto Meucci.

Le fasi dell’aggressione

Si tratta di un’aggressione violenta, ben organizzata. Almeno una decina di persone, coetanei secondo i testimoni, vestite di scuro e con il volto coperto da sciarpe. Il diciottenne sarebbe stato accerchiato e colpito con diverse armi.

Prima è stato spinto a terra con pugni, calci e una mazza, poi accoltellato quattro volte alla schiena.

Sul fatto è intervenuto il sindaco di Carpi, Riccardo Righi, che ha parlato di un episodio grave e inaccettabile che condanna con fermezza. “Il mio pensiero va al ragazzo ferito, a cui auguro una pronta guarigione”. Si confida nelle indagini delle forze dell’ordine per fare chiarezza su una violenza che coinvolge giovanissimi.

Le indagini

A lanciare l’allarme e a cercare di bloccare il gruppo di aggressori sono stati alcuni automobilisti che hanno suonato il clacson. Si trovavano di fronte alla scuola, chi di passaggio e chi in attesa del figlio in uscita dall’istituto.

Tra i testimoni, anche moltissimi giovani che hanno osservato impotenti l’aggressione violenta. Il giovane è stato portato all’ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in Medicina d’urgenza. Fortunatamente non è in pericolo di vita e ha una prognosi di 30 giorni.

Sull’aggressione indagano il Commissariato di Polizia di Carpi e la Squadra Mobile, che stanno cercando di identificare i responsabili.