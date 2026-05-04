Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per resistenza a un pubblico ufficiale a Minerbio (Bologna). Un giovane di 18 anni è stato fermato dai Carabinieri dopo una fuga in scooter, risultato poi rubato, perché sprovvisto di patente.

L’inseguimento e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato durante un controllo alla circolazione stradale in via San Donato, a Minerbio. I militari hanno notato un motociclista con un passeggero che, alla loro vista, ha improvvisamente invertito la marcia, dandosi alla fuga a velocità sostenuta.

Il tentativo di eludere il controllo ha portato il giovane a compiere una manovra pericolosa, mettendo a rischio la propria incolumità, quella del passeggero e degli altri utenti della strada. L’inseguimento si è protratto fino a via Cantapoiana, dove il motociclista, sempre seguito dai Carabinieri, ha perso il controllo dello scooter, finendo in un canale di scolo fortunatamente asciutto.

Le conseguenze dell’incidente

Nonostante la dinamica rischiosa, l’episodio si è concluso senza feriti. Il passeggero è riuscito a fuggire a piedi attraverso i campi, mentre il conducente è stato raggiunto e identificato come un giovane italiano di 18 anni. Alla richiesta di spiegazioni, il ragazzo ha dichiarato di essere scappato perché non aveva ancora conseguito la patente di guida.

Accertamenti sul veicolo e sviluppo delle indagini

Ulteriori verifiche effettuate dai Carabinieri hanno permesso di scoprire che lo scooter utilizzato nella fuga era stato oggetto di furto circa venti giorni prima ai danni di un cittadino di Bologna. Quest’ultimo, informato dai militari, è stato avvisato della possibilità di rientrare in possesso del mezzo.

Provvedimenti giudiziari

Su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, il giovane è stato accompagnato in Tribunale per l’udienza di convalida dell’arresto e il giudizio direttissimo.

IPA