Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto a Bressanone, dove un giovane è stato fermato dai Carabinieri per omissione di soccorso dopo aver investito un pedone. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di identificare e arrestare il responsabile, che si era dato alla fuga dopo il fatto.

L’incidente e la fuga

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’episodio si è verificato nella notte di uno dei giorni scorsi nel piazzale della discoteca Max, un luogo noto per l’alta frequentazione durante le ore notturne. Secondo quanto ricostruito, un’autovettura Peugeot 205, guidata da un uomo nato nel 1996, ha travolto un pedone, un giovane del 2007, mentre si trovava nell’area esterna del locale.

L’automobilista, che si trovava in evidente stato di ebbrezza, ha investito il ragazzo e si è allontanato rapidamente dal luogo dell’incidente senza prestare alcun aiuto alla vittima. Questo comportamento ha configurato il reato di omissione di soccorso, aggravando ulteriormente la sua posizione.

I soccorsi e le condizioni della vittima

Il pedone, subito soccorso dai presenti e dai sanitari intervenuti, è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale di Bressanone. I medici hanno emesso una prognosi di 25 giorni per le lesioni riportate dal giovane, che fortunatamente non versa in pericolo di vita.

Le indagini e l’arresto

L’identificazione del responsabile è stata possibile grazie alla conoscenza approfondita dei soggetti di interesse da parte dei Carabinieri e all’immediata attività investigativa condotta dall’Aliquota Radiomobile, con il supporto della Stazione Carabinieri di Rio Pusteria. L’autovettura coinvolta è stata rintracciata presso l’abitazione dell’uomo, che risulta residente a Bressanone.

Le conseguenze per il responsabile

Al termine delle formalità di rito, il giovane del 1996 è stato arrestato e posto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’autovettura Peugeot 205 è stata sottoposta a sequestro come previsto dalla normativa vigente in caso di incidenti stradali con omissione di soccorso.

IPA