18enne morto a Roma, l'influencer Giuseppe Basile si riprende sul luogo della tragedia: "Sono al posto giusto"

Pioggia di critiche sull’influencer Giuseppe Basile, conosciuto su Instagram con lo pseudonimo “Ottavo Re di Roma“. Nella notte tra sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio, un 18enne è stato investito da un’auto ed è morto in via Filippo Fiorentini, a Roma, in zona Tiburtino. Proprio negli attimi successivi alla tragedia, Basile transitava su quella strada. Vedendo i soccorsi, si è fermato e ha postato su Instagram un video in cui ha mostrato il luogo della tragedia, affermando di trovarsi “sempre al posto giusto nel momento giusto”. Un’esternazione che ha innescato un’ondata di indignazione.

Roma, 18enne morto: l’influencer Giuseppe Basile si filma sul luogo della tragedia

“Mi dite ‘ma capitano tutte a te?’ Non è che capitano tutte a me, mi trovo sempre al posto giusto nel momento giusto”. Lo scandisce Basile, nel filmato postato su Instagram in cui lo si nota in via Filippo Fiorentini, subito dopo l’incidente mortale costato la vita a un ragazzo di 18 anni.

In particolare, nel video, si vede Basile scendere dalla propria automobile e raccontare la scena. “Ottavo Re di Roma” si è messo in mezzo a via Filippo Fiorentini, riprendendo i sanitari che stavano operando.

Nella clip si può anche osservare il corpo del giovane, coperto da un telo termico, mentre l’influencer dice rivolgendosi ai follower e a chi lo sta aiutando nelle riprese: “Credo che ci sia un incidente mortale, anzi senza credo. Inquadra lì, vieni qua. C’è una salma a terra. Un incidente mortale, una persona giovane ha perso la vita”.

Raffica di critiche per “Ottavo Re di Roma”: “Sciacallo”

Sotto al post, Basile ha raccolto una miriade di critiche. Tanti coloro che lo hanno accusato di sciacallaggio e di lucrare su una morte, affermando che la scelta di pubblicare un simile contenuto è “vergognosa”.

Basile, anche lo scorso marzo, si era reso protagonista di un’azione che aveva provocato indignazione e polemiche.

Nella fattispecie, l’influencer si era recato al Policlinico Gemelli, dove era ricoverato Papa Francesco, realizzando un video che naturalmente ha poi diffuso sui social.

In quel frangente, aveva sostenuto una teoria complottista, ossia di essere convinto del decesso del Santo Padre.

Incidente in via Filippo Fiorentini, l’automobilista ha subito soccorso la vittima

Il 18enne deceduto in via Filippo Fiorentini è stato investito da una Smart guidata da un 32enne. Quest’ultimo si è subito fermato per soccorrere il ragazzo che, purtroppo, non ce l’ha fatta a causa delle ferite riportate.

Nella stessa strada, poco distante dal luogo dove è morto il giovane, c’era stato un investimento mortale appena un anno fa. In quel caso a perdere la vita fu la 69enne Cynthia Ventucci, che venne investita da una vettura mentre attraversava sulle strisce pedonali.