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Eseguito un arresto per violenza, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni aggravate nella mattinata dell’11 giugno 2026 a Piacenza: un giovane di 18 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica, è stato fermato dopo aver aggredito familiari e agenti, e successivamente trasferito in carcere per la sua pericolosità.

L’intervento della Polizia: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nelle prime ore dell’11 giugno 2026, quando la Squadra Volante della Questura di Piacenza è intervenuta in un’abitazione di via Morigi a seguito di una segnalazione d’emergenza.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la sala operativa ha inviato una pattuglia delle Volanti dopo aver ricevuto una richiesta urgente di aiuto. Un giovane italiano di 18 anni, in evidente stato di alterazione psicofisica – probabilmente dovuta all’assunzione di psicofarmaci e alcol – stava dando in escandescenza all’interno della casa. Il ragazzo avrebbe aggredito sia verbalmente che fisicamente i propri familiari, oltre a danneggiare i mobili dell’abitazione.

All’arrivo degli agenti, il giovane si era già allontanato in bicicletta, ma dopo circa 10 minuti è rientrato nell’appartamento. Al suo ritorno, ha mantenuto un atteggiamento aggressivo e provocatorio nei confronti dei poliziotti, arrivando a minacciare nuovamente il padre con un oggetto metallico.

L’aggressione agli agenti e il ferimento

La situazione è degenerata ulteriormente quando il giovane, mentre si trovava nella propria camera da letto al secondo piano per raccogliere i suoi effetti personali, ha estratto improvvisamente da un armadio un tubo metallico di grosse dimensioni, lungo 79 cm. Con un gesto improvviso, si è scagliato contro uno degli operatori di Polizia, tentando di colpirlo alla testa. L’agente, nel tentativo di difendersi, ha parato il colpo con il braccio sinistro, riportando una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 8 giorni di prognosi.

Per interrompere l’azione violenta e mettere in sicurezza la situazione, l’operatore ferito ha utilizzato il Taser in dotazione, riuscendo così a immobilizzare il giovane. Sul posto è intervenuto anche il personale sanitario del 118, che ha provveduto a sedare il ragazzo, ancora in forte stato di agitazione, e a trasportarlo presso il locale nosocomio, dove è stato ricoverato in reparto specialistico in stato di arresto.

Le misure cautelari e il trasferimento in carcere

Il giorno successivo, il 12 giugno 2026, si è tenuta la direttissima davanti al Giudice, che ha disposto la misura cautelare della custodia in luogo di cura. Questa decisione ha comportato la vigilanza continuativa del giovane per alcuni giorni, fino al suo collocamento nel reparto di Diagnosi e Cura.

Successivamente, nella giornata del 19 giugno 2026, l’Autorità Giudiziaria, valutata la pericolosità del soggetto, ha deciso di aggravare la misura, ordinando il trasferimento presso la Casa Circondariale di Piacenza, eseguito dal personale della Squadra Mobile.

IPA