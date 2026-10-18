18enne "sequestrata, drogata e violentata da 8 uomini" a Napoli, ora ha una prognosi di 30 giorni: la denuncia

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Una notte da incubo, per una 18enne dopo una giornata trascorsa nella penisola sorrentina insieme al fidanzato. Alla polizia ha raccontato di essere stata sequestrata, drogata e violentata da almeno otto uomini, ma non è in grado di ricordare in che modo sarebbe finita nel covo degli assalitori. Ora la giovane ha ricevuto una prognosi di 30 giorni dopo un ricovero all’ospedale Cardarelli di Napoli e per lei è stato attivato il Codice Rosa, un percorso di accesso al pronto soccorso per le donne vittime di violenza. Sul caso indaga la Squadra Mobile, che sta vagliando la versione fornita dalla ragazza.

Il racconto della 18enne

La vicenda è riportata da Repubblica e Ansa. I fatti risalirebbero a venerdì 16 ottobre. La 18enne, di nazionalità ucraina, agli inquirenti ha raccontato di aver trascorso la mattinata insieme al fidanzato sulla penisola sorrentina. I due avrebbero dunque preso la Circumvesuviana per rientrare a Napoli, ma il fidanzato sarebbe sceso una fermata prima del capoluogo.

Da quel momento inizia il vuoto di memoria della ragazza. La vittima, infatti, ha raccontato di essersi svegliata in un appartamento, circondata da otto uomini.

Il branco le avrebbe poi praticato un’iniezione con una sostanza stupefacente. Due degli uomini presenti l’avrebbero dunque violentata ripetutamente.

La 18enne sarebbe stata liberata solamente all’alba di sabato 17 ottobre, quando si è accorta di trovarsi nel quartiere Vasto, in via Bologna, nei pressi della stazione di Napoli Centrale.

L’arrivo della polizia

La ragazza avrebbe dunque cercato rifugio nei bagni di un fast food in piazza Garibaldi, dove avrebbe telefonato alla madre. Quest’ultima, infine, ha chiamato la polizia.

Sul posto è subito arrivata una pattuglia dell’Ufficio Prevenzione Generale, ma la ragazza si era già diretta verso il più vicino commissariato. Gli agenti hanno disposto subito il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale Cardarelli di Napoli, dove i sanitari le hanno assegnato una prognosi di trenta giorni per le conseguenze di un’aggressione fisica e sessuale. Per la 18enne è stato inoltre attivato il Codice Rosa, il protocollo destinato alle donne vittime di violenza.

La vittima assume psicofarmaci

La madre, parlando con gli agenti, ha riferito che la figlia assume una terapia a base di psicofarmaci per curare gli sbalzi d’umore. Lo riportano Ansa e La Gazzetta del Sud.

Ora la Squadra Mobile sta cercando di ricostruire quanto accaduto nel corso del vuoto di memoria raccontato dalla ragazza. Le indagini sono coordinate dalla Procura.