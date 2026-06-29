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Due giovani sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco in seguito a una discussione per motivi banali nella notte del 26 giugno in Piazza De André a Montignoso. Un ragazzo di 18 anni, Andrea Demi, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e detenzione e porto illegale di arma da sparo, dopo essersi presentato spontaneamente alla Polizia. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini coordinate dalla Procura e alle immagini di videosorveglianza.

Le indagini della Polizia di Stato

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 26 giugno si è verificata una sparatoria in Piazza De André a Montignoso. L’intervento tempestivo della Squadra Volanti e della Squadra Mobile ha permesso di avviare immediatamente le indagini, coordinate dalla Procura locale. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.

Grazie ai primi accertamenti, la Polizia ha individuato elementi indiziari a carico di Andrea Demi, giovane di 18 anni residente a Massa. Le ricerche dell’indagato sono partite subito, ma il ragazzo non è stato rintracciato nell’immediato. Successivamente, una perquisizione locale ha portato al rinvenimento di ulteriori oggetti utili a rafforzare il quadro indiziario nei suoi confronti.

L’arresto e le accuse

Andrea Demi si è poi presentato spontaneamente presso gli uffici della Polizia di Stato di Massa, dove è stato interrogato dal Pubblico Ministero di turno. Al termine dell’interrogatorio, il giovane è stato condotto in carcere con le accuse di detenzione e porto illegale di arma da sparo, tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. Le vittime della sparatoria sono due giovani residenti nella città di La Spezia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi dopo una lite per motivi futili.

Le prossime fasi dell’inchiesta

Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa. In questa occasione, l’indagato avrà la possibilità di presentare elementi utili alla propria difesa.