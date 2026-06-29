18enne si costituisce a Montignoso, spari a due giovani per motivi futili in Piazza De André: arrestato
Due giovani feriti da colpi di pistola a Montignoso: arrestato un 18enne per tentato omicidio dopo una lite per futili motivi.
Due giovani sono stati feriti da colpi d’arma da fuoco in seguito a una discussione per motivi banali nella notte del 26 giugno in Piazza De André a Montignoso. Un ragazzo di 18 anni, Andrea Demi, è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio aggravato, lesioni personali aggravate e detenzione e porto illegale di arma da sparo, dopo essersi presentato spontaneamente alla Polizia. L’episodio è stato ricostruito grazie alle indagini coordinate dalla Procura e alle immagini di videosorveglianza.
Le indagini della Polizia di Stato
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 26 giugno si è verificata una sparatoria in Piazza De André a Montignoso. L’intervento tempestivo della Squadra Volanti e della Squadra Mobile ha permesso di avviare immediatamente le indagini, coordinate dalla Procura locale. Gli agenti hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’accaduto, raccogliendo testimonianze e acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona.
Grazie ai primi accertamenti, la Polizia ha individuato elementi indiziari a carico di Andrea Demi, giovane di 18 anni residente a Massa. Le ricerche dell’indagato sono partite subito, ma il ragazzo non è stato rintracciato nell’immediato. Successivamente, una perquisizione locale ha portato al rinvenimento di ulteriori oggetti utili a rafforzare il quadro indiziario nei suoi confronti.
L’arresto e le accuse
Andrea Demi si è poi presentato spontaneamente presso gli uffici della Polizia di Stato di Massa, dove è stato interrogato dal Pubblico Ministero di turno. Al termine dell’interrogatorio, il giovane è stato condotto in carcere con le accuse di detenzione e porto illegale di arma da sparo, tentato omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. Le vittime della sparatoria sono due giovani residenti nella città di La Spezia. Secondo quanto emerso dalle indagini, i colpi di pistola sarebbero stati esplosi dopo una lite per motivi futili.
Le prossime fasi dell’inchiesta
Nelle prossime ore è previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Massa. In questa occasione, l’indagato avrà la possibilità di presentare elementi utili alla propria difesa.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.