Eseguito un fermo per tentato omicidio dalla Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano. Un cittadino egiziano di 21 anni, irregolare sul territorio nazionale e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato con l’accusa di aver accoltellato un connazionale nei pressi di Piazza Duomo. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il movente sarebbe riconducibile a motivi di gelosia.

La ricostruzione dei fatti: accoltellamento in centro a Milano

La sera del 25 novembre, nei pressi di un noto fast food situato in Piazza Duomo, un giovane egiziano di 19 anni è stato gravemente ferito da due colpi di arma da taglio, uno all’addome e uno al torace. L’aggressione, avvenuta in una delle zone più frequentate di Milano, ha subito attirato l’attenzione delle forze dell’ordine e dei soccorritori.

La vittima, in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Fatebenefratelli, dove è stata sottoposta a un immediato intervento chirurgico. I medici hanno dichiarato che, senza un tempestivo soccorso, le ferite avrebbero potuto avere conseguenze fatali.

Le indagini e l’identificazione del presunto responsabile

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Sezione Reati Contro la Persona della Squadra Mobile di Milano ha avviato subito le indagini. Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza e alle testimonianze raccolte sul posto, gli investigatori sono riusciti in breve tempo a identificare il presunto autore dell’aggressione: un giovane egiziano di 21 anni, irregolare in Italia e già con precedenti di polizia.

Dalle prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe avvenuta al culmine di dissidi tra i due connazionali, insorti nei giorni precedenti e, secondo gli inquirenti, probabilmente legati a motivi di gelosia.

Il fermo in provincia di Bologna

Su disposizione della Procura della Repubblica di Milano, nella giornata di sabato 29 novembre, è stato emesso un provvedimento di fermo nei confronti dell’indagato. Gli agenti, grazie a mirate attività tecniche, sono riusciti a localizzare il sospettato in provincia di Bologna, precisamente a Valsamoggia, dove si era rifugiato presso il fratello.

Il fermo è stato tempestivamente eseguito dagli operatori della Polizia di Stato, che hanno assicurato il giovane alla giustizia.

Convalida del fermo e situazione attuale

Il provvedimento di fermo è stato successivamente convalidato dal GIP del Tribunale di Bologna. L’indagato si trova attualmente detenuto presso la Casa Circondariale del capoluogo emiliano, in attesa degli sviluppi delle indagini.

