19enne accoltellato fuori dalla metro A di Roma, colpito all'addome è grave: non ci sono telecamere

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un 19enne è stato accoltellato fuori dalla metropolitana Lucio Sestio di Roma. Intorno a mezzanotte, un gruppo di ragazzi lo ha aggredito e ferito all’addome. Soccorso dai vigilanti della stazione, si trova ora in prognosi riservata all’ospedale San Giovanni.

19enne aggredito a Roma

Nella notte tra sabato 31 maggio e domenica 1 giugno, intorno a mezzanotte, un giovane è stato accoltellato. Il 19enne era con la propria fidanzata lungo la linea della metro A.

Scesi alla fermata di Lucio Sestio, una zona che non sembra al momento avere telecamere di sicurezza per verificare i fatti, è stato aggredito da un gruppo di coetanei.

Fonte foto: © 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Fermata della metro A dove è stato accoltellato un giovane

Secondo la giovane testimone, quei ragazzi li conoscevano ma solo di vista. Non si conoscono i motivi dell’agguato.

Come sta il giovane

Il giovane di 19 anni si trova in prognosi riservata. Raggiunto da dei colpi all’addome, con un coltello, è risultato immediatamente in gravi condizioni.

È stato trasportato all’ospedale San Giovanni in codice rosso, dopo essere stato soccorso dalle persone di vigilanza della stazione. Al momento, per fortuna, il giovane non sarebbe in pericolo di vita.

Le indagini

Potrebbe essere una banda di latinos quella che ha aggredito il giovane. Tra le motivazioni emerge l’ipotesi della rapina finita male.

Il giovane infatti potrebbe aver reagito, ma serve la conferma da parte della testimone, cioè la fidanzata del ferito. Al momento non si conosce questo dettaglio.

Secondo la giovane, però, la vittima conosceva i suoi aggressori, anche solo se di vista. Questo potrebbe essere un buon punto di partenza per le indagini, che altrimenti si troverebbero presto in situazione di stallo, considerando che la zona dove è avvenuta l’aggressione non è servita da videocamere di videosorveglianza. Il gruppo si è infatti allontanato senza problemi a piedi.