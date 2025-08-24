19enne in ospedale a Garlasco dopo una rissa per una lite di coppia, interviene la security e scoppia il caos

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un 19enne è finito all’ospedale a seguito di una rissa. È successo in un locale a Garlasco, nel Pavese, dove il giovane stava festeggiando il suo compleanno. Tra il ragazzo e la fidanzata sarebbe nata una lite e per questo sarebbero intervenuti i responsabili della sicurezza. Secondo i carabinieri gli uomini della security avrebbero creduto che si trattava di un episodio di molestie. Gli amici del 19enne sarebbero dunque intervenuti per chiarire la vicenda, ma tra i ragazzi e il personale in servizio la tensione sarebbe degenerata. Il festeggiato, quindi, è rimasto ferito al costato e per questo si è reso necessario il suo trasporto all’ospedale.

Rissa in un locale a Garlasco

I fatti risalgono alla notte tra sabato 23 e domenica 24 agosto. Intorno alle 4, in un locale di Garlasco (Pavia), un 19enne che stava festeggiando il suo compleanno avrebbe iniziato a litigare con la fidanzata. La concitazione tra i due avrebbe attirato i responsabili della sicurezza, intervenuti nella convinzione che fosse in atto una molestia.

Come riporta Il Giorno, gli amici della coppia si sarebbero messi in gioco per allontanare gli uomini della security, e tra questi ultimi e gli invitati sarebbe nato un parapiglia.

Un 19enne è finito all'ospedale con contusioni al costato dopo una rissa in un locale a Garlasco (Pavia)

I responsabili della sicurezza avrebbero anche fatto uso dello spray al peperoncino. Ad avere la peggio sarebbe stato proprio il 19enne.

Il giovane è stato trasportato in codice giallo presso il P0liclinico San Matteo di Pavia mentre all’interno del locale sono intervenuti i carabinieri per far luce sulla dinamica dei fatti.

Ferito il 19enne, si indaga

Come scrive Fanpage il 19enne ha presentato una contusione al costato, ma le sue condizioni non sarebbero preoccupanti. Nel frattempo i carabinieri hanno avviato le indagini e hanno proceduto a una prima ricostruzione dell’accaduto.

Secondo le indiscrezioni la rissa si sarebbe consumata in due tempi: una prima fase all’interno del locale, la seconda all’esterno. Proprio in quel momento uno degli addetti alla sorveglianza avrebbe utilizzato lo spray al peperoncino in dotazione.

Identificate 10 persone

Il Giorno scrive che i militari avrebbero identificato dieci persone: quattro uomini della sicurezza e sei giovani, compreso il 19enne portato all’ospedale.

Per il momento non ci sono indagati, ma gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

