Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque indagati il risultato di un’operazione della Polizia di Stato che ha portato all’emissione di misure cautelari per un sequestro di persona aggravato avvenuto a Torino il 9 marzo. La vicenda ha coinvolto un ragazzo di diciassette anni, vittima di una spedizione punitiva organizzata dopo una lite in discoteca.

Le indagini della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa è stata condotta dalla Squadra Mobile sotto il coordinamento della Procura della Repubblica locale. L’ordinanza, emessa dal Tribunale, ha disposto la custodia cautelare in carcere per quattro persone e il divieto di avvicinamento alla parte offesa, con applicazione del braccialetto elettronico, per un quinto indagato. Tutti sono gravemente indiziati di sequestro di persona aggravato.

I fatti: la spedizione punitiva

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, la sera del 9 marzo uno degli indagati, nato nel 2006, ha invitato la vittima a un incontro per chiarire una lite avvenuta la notte precedente in una discoteca torinese. Il giovane ha informato il padre dell’appuntamento, che a sua volta ha avvisato parenti e amici. All’incontro, però, si sono presentati gli indagati e altri soggetti non identificati, alcuni dei quali parzialmente travisati, organizzando una vera e propria spedizione punitiva.

Il ragazzo è stato aggredito con calci e pugni, poi costretto con la forza a salire nel bagagliaio di un SUV. È rimasto rinchiuso nel baule per circa mezzora, prima di essere liberato in una strada del quartiere Barriera di Milano, con la minaccia di subire ripercussioni se avesse denunciato l’accaduto.

L’intervento delle forze dell’ordine e le indagini

La vittima, dopo essere stata rilasciata, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine ed è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. L’attività investigativa si è sviluppata attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, l’ascolto di testimoni e l’esame dei tabulati telefonici relativi alle celle del quartiere dove si sono verificati i fatti e alle utenze in uso ai soggetti coinvolti.

L’esecuzione delle misure cautelari

In data 22 dicembre 2025, tre indagati sono stati rintracciati presso il rispettivo domicilio dagli investigatori. Il quarto ha ricevuto la notifica del provvedimento restrittivo nella casa circondariale di Torino “Lorusso e Cutugno”, dove era già detenuto per altra causa. Il quinto destinatario della misura, invece, risulta al momento irreperibile.

La fase delle indagini preliminari

Il procedimento penale si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Il Giudice per le Indagini Preliminari ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza, come evidenziato nell’ordinanza applicativa delle misure cautelari.

IPA