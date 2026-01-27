Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 19enne è stato denunciato per porto illegale di armi dopo un intervento della Polizia di Stato avvenuto ieri pomeriggio a Como, dove una lite tra giovani è stata sedata dagli agenti. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato la vicenda si è svolta nel piazzale di un supermercato di Tavernola.

La rissa segnalata a Como

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17, una volante della Polizia di Stato è stata inviata con urgenza presso il piazzale antistante un grande supermercato di Tavernola, frazione della provincia di Como.

La richiesta di intervento è partita a seguito di una segnalazione che riferiva di una violenta rissa tra giovani. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato un gruppo di ragazzi che si stavano insultando a distanza, riuscendo a riportare la calma grazie alla loro presenza.

L’identificazione dei giovani coinvolti

I poliziotti hanno proceduto all’identificazione di tutti i presenti. Si trattava di sei giovani, tutti di 19 anni o poco più, di origini straniere e residenti tra la provincia di Como, il Milanese e il Canton Ticino.

Gli agenti hanno ascoltato le diverse versioni dei fatti fornite dai ragazzi, riuscendo così a ricostruire l’accaduto.

Le cause della lite: motivi sentimentali e gelosia

Dalle testimonianze raccolte è emerso che la lite era nata per questioni sentimentali e di gelosia tra due dei giovani presenti.

La discussione, inizialmente verbale, aveva assunto toni accesi tanto da richiedere l’intervento delle forze dell’ordine per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Il ritrovamento dell’arma e la denuncia

Durante le operazioni di controllo gli agenti hanno effettuato un’ispezione personale su ciascuno dei ragazzi. Nel corso di questa verifica, nelle tasche di un 19enne tunisino domiciliato a Tremezzina è stato trovato un coltello multiuso detenuto illegalmente.

Il giovane è stato quindi accompagnato in Questura per ulteriori accertamenti.

I precedenti e la denuncia in stato di libertà

Portato negli uffici della Polizia, sul conto del ragazzo sono emersi precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio.

Al termine delle procedure di rito il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per porto illegale di arma da taglio. L’episodio si è concluso senza ulteriori conseguenze per gli altri giovani coinvolti.

La situazione a Como: attenzione alle risse tra giovani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato l’intervento tempestivo degli agenti ha permesso di evitare che la rissa degenerasse e che si verificassero feriti.

L’episodio mette in luce la necessità di mantenere alta l’attenzione su fenomeni di violenza e detenzione illegale di armi tra i più giovani, soprattutto in luoghi pubblici e affollati come i piazzali dei supermercati.

