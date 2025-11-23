19enne ucciso con un colpo di pistola a Napoli, fermato un 15enne. In questura con l’avvocato: “Sono stato io”

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

C’è un fermato per l’omicidio di Marco Pio Salomone, il 19enne ucciso da un colpo di pistola alla fronte nel quartiere Arenaccia di Napoli. L’indagato è un 15enne che, ricercato dalla Polizia di Stato, si è costituito in Questura, dove è arrivato assieme al suo avvocato. Sul minore pesano le accuse di omicidio aggravato e porto e detenzione illegali di arma da fuoco.

Fermato un 15enne, si è costituito

L’omicidio si è verificato nella notte tra venerdì 21 e sabato 22 novembre, già nel giorno successivo la Polizia di Stato ha identificato il possibile colpevole.

L’indagato era ricercato dagli inquirenti, ma è stato lui stesso a presentarsi in Questura nella mattina di domenica 23 accompagnato dal proprio avvocato.

ANSA Agenti di Polizia sul luogo del delitto

Si tratta di un minore di 15 anni, contro cui la Polizia, di concerto con l’antimafia e la Procura per i Minorenni, avrebbero raccolto prove importanti.

Il ragazzo è accusato di omicidio aggravato e di porto e detenzione illegali di arma da fuoco.

L’omicidio del 19enne a Napoli

Marco Pio Salomone, 19 anni, è stato ucciso da un colpo di pistola nel quartiere Arenaccia, a Napoli.

Salomone è stato raggiunto da un proiettile alla fronte mentre si trovava in auto assieme a tre amici.

L’omicidio è avvenuto in via Generale Francesco Pinto, di fronte a una sala giochi, poco distante dall’abitazione della vittima, in piazza Carlo III.

Salomone è stato subito condotto in ospedale dagli amici, ma le sue gravi condizioni hanno reso impossibile un’operazione e il ragazzo è morto poco dopo.

I dubbi degli inquirenti

Marco Pio Salomone era noto alla Polizia. Nel 2024 fu arrestato in un’operazione antidroga per possesso di armi da fuoco e cocaina.

Nelle settimane precedenti all’omicidio, si era già tentato un agguato a colpi di pistola nelle zone frequentate dal giovane.

L’ipotesi al vaglio è quella di un delitto da circoscrivere al mondo dello spaccio: una faida per il controllo delle zone o la punizione per uno sgarro.

Gli inquirenti non hanno tuttavia lasciato trapelare alcuna informazione e nutrono dubbi anche sulla confessione del presunto colpevole, la cui versione non coincide con quella dei testimoni.

Le indagini sono condotte dalla Sezione Omicidi della Squadra Mobile di Napoli, dalla Procura – Direzione Distrettuale Antimafia e dalla Procura per i Minorenni.