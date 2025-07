Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia è stato eseguito a Matera nei confronti di un giovane di 19 anni, residente in città, che avrebbe minacciato la compagna e tentato di forzare l’ingresso della sua abitazione. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando la situazione è precipitata e sono stati richiesti l’intervento delle forze dell’ordine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo è stato fermato e condotto presso la Casa circondariale locale, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e l’intervento delle Volanti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, tutto è iniziato con una segnalazione arrivata agli agenti delle Volanti, che sono intervenuti prontamente per verificare la situazione di pericolo. Successivamente, la Squadra Mobile ha approfondito il caso dal punto di vista investigativo, ricostruendo una serie di comportamenti violenti attribuiti al giovane, già noto alle forze dell’ordine per precedenti episodi.

La ricostruzione dei fatti

Gli inquirenti hanno accertato che il ragazzo avrebbe messo in atto una sequenza di atteggiamenti aggressivi, sia fisici che verbali, nei confronti della compagna. L’ultimo episodio, ritenuto particolarmente grave, ha visto il 19enne presentarsi presso l’abitazione della donna, bussando ripetutamente e minacciando di sfondare la porta qualora non gli fosse stato consentito l’accesso. Non riuscendo nel suo intento, avrebbe minacciato la convivente di manomettere le tubature del gas, con l’obiettivo di provocare un’esplosione nell’appartamento.

Le minacce e la paura della vittima

La donna, impaurita dalle minacce e dalla violenza manifestata dal giovane, ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine. Gli agenti, una volta giunti sul posto, hanno valutato la gravità della situazione e hanno proceduto con il fermo del ragazzo. Le indagini hanno permesso di raccogliere ulteriori elementi che hanno confermato la pericolosità delle sue azioni e la necessità di adottare misure restrittive immediate.

L’arresto e la custodia cautelare

L’Autorità Giudiziaria ha disposto la custodia cautelare in carcere per il giovane, che è stato trasferito presso la Casa circondariale di Matera. La decisione è stata presa in considerazione della reiterazione dei comportamenti violenti e delle minacce gravi rivolte alla compagna, che hanno messo a rischio la sua incolumità e quella degli altri residenti dello stabile.

Il rispetto della presunzione di innocenza

Le forze dell’ordine hanno sottolineato che gli accertamenti sono ancora in corso e che la posizione dell’indagato dovrà essere valutata nel corso del processo, nel pieno rispetto della presunzione di innocenza e dei diritti della persona coinvolta. Eventuali ulteriori approfondimenti potrebbero emergere durante la fase dibattimentale, quando saranno ascoltate tutte le parti e saranno esaminate le prove raccolte dagli investigatori.

Un caso che riaccende i riflettori sulla violenza domestica

L’episodio avvenuto a Matera riporta l’attenzione sul tema della violenza domestica e sulla necessità di intervenire tempestivamente per tutelare le vittime di maltrattamenti e atti persecutori. Le forze dell’ordine invitano chiunque si trovi in situazioni simili a non esitare a chiedere aiuto, segnalando tempestivamente ogni episodio di minaccia o aggressione.

Le iniziative delle istituzioni contro la violenza di genere

Negli ultimi anni, le istituzioni hanno rafforzato le misure di contrasto alla violenza di genere, promuovendo campagne di sensibilizzazione e potenziando i servizi di ascolto e supporto per le vittime. L’obiettivo è quello di prevenire episodi come quello accaduto a Matera e di garantire una risposta efficace e tempestiva da parte delle autorità competenti.

Conclusioni

Il arresto del giovane di 19 anni rappresenta un segnale importante nella lotta contro la violenza domestica e i maltrattamenti in famiglia. Le indagini proseguiranno per accertare tutte le responsabilità e per garantire giustizia alla vittima, nel rispetto delle garanzie previste dalla legge.

IPA