Tre giovani sono stati arrestati con l’accusa di rapina ai danni di un ragazzo bengalese. L’episodio si è verificato in pieno centro storico a Palermo, in una delle cosiddette “zone rosse” cittadine. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato i tre sono stati fermati in flagranza di reato e parte della refurtiva è stata restituita alla vittima.

Rapina in una “zona rossa” di Palermo

Come anticipato, l’episodio si è verificato nel cuore del centro storico di Palermo in un’area definita “zona rossa” per la particolare attenzione riservata dalle forze dell’ordine.

In queste zone, infatti, sono attivi presidi e pattugliamenti sia diurni che notturni. Nel dettaglio, il personale del Commissariato di P.S. Centro è intervenuto in piena notte in via Maqueda, all’angolo con via Divisi, dopo la segnalazione di un’aggressione a scopo di rapina ai danni di un cittadino straniero.

La vittima, un 20enne bengalese, stava percorrendo via Divisi a bordo del suo monopattino quando è stato avvicinato da un gruppo di giovani nordafricani. Questi ultimi, dopo averlo minacciato, hanno iniziato a colpirlo con calci e pugni riuscendo così a sottrargli il portafogli contenente circa 140 euro, uno smartphone e il monopattino stesso, per poi allontanarsi rapidamente lungo via Lampionelli.

L’arresto

Il tempestivo intervento degli agenti ha permesso di bloccare uno degli aggressori, che si era attardato durante la fuga e che la vittima aveva raggiunto per chiedere spiegazioni sull’aggressione subita.

Gli altri due componenti della banda sono stati individuati poco dopo in via Maqueda mentre si trovavano ancora a bordo del monopattino rubato. Gli agenti li hanno inseguiti separatamente, riuscendo a bloccarli rispettivamente in via Trappetazzo e in piazza del Carmine.

Il monopattino e il cellulare, abbandonati dai malviventi alla vista della Polizia, sono stati recuperati e riconsegnati al legittimo proprietario.

Come sta la vittima

Mentre le pattuglie erano impegnate nell’inseguimento dei fuggitivi altri agenti hanno prestato soccorso al giovane bengalese, che si era rifugiato presso un ospedale cittadino.

Il giovane ha ricevuto le cure necessarie e, dopo gli accertamenti, è stato dimesso con una prognosi di 5 giorni. I tre giovani, di 19, 18 e 16 anni, sono stati arrestati con l’accusa di rapina in concorso. I due maggiorenni sono stati condotti presso le camere di sicurezza della Questura, mentre il minore è stato affidato al Centro di Prima Accoglienza Malaspina, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria presso il Tribunale per i minorenni.

Le indagini

Gli arresti sono stati successivamente convalidati. Le indagini proseguono per identificare eventuali complici che potrebbero aver partecipato all’aggressione e alla rapina.

