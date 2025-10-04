Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per tentato omicidio a Genova, nel quartiere di Cornigliano, dove due giovani dipendenti di un autolavaggio sono stati coinvolti in una drammatica aggressione. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, un ragazzo di 20 anni di origine egiziana è stato fermato dagli agenti dopo aver ferito gravemente un collega con un’arma da taglio.

La ricostruzione dei fatti: lite tra colleghi sfocia nel sangue

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 19,40 di ieri presso un autolavaggio di Cornigliano. Le volanti dell’UPGSP sono intervenute in seguito a una segnalazione di aggressione. Al loro arrivo, gli agenti hanno trovato un giovane riverso a terra, con profonde ferite alla schiena provocate da un’arma da taglio. Accanto alla vittima, è stato rinvenuto un grosso cutter, immediatamente sequestrato e repertato dalla Polizia Scientifica.

Il soccorso immediato e il fermo dell’aggressore

Allertati tempestivamente i soccorsi, il ragazzo ferito è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Scassi in codice rosso, a testimonianza della gravità delle sue condizioni. Nel piazzale dell’autolavaggio, oltre ad alcuni testimoni, era presente anche l’aggressore, che è stato subito identificato e condotto in Questura per gli accertamenti del caso.

Le testimonianze: una giornata di tensioni culminata nell’aggressione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le prime ricostruzioni raccolte dagli agenti hanno permesso di chiarire la dinamica dell’accaduto. I due giovani, entrambi dipendenti dell’autolavaggio, avevano litigato ripetutamente nel corso della giornata per motivi apparentemente futili. La situazione è precipitata all’ora della chiusura, nei pressi di un parcheggio adiacente, dove la discussione è degenerata fino a trasformarsi in una violenta aggressione culminata con il ferimento di uno dei due.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

Il giovane egiziano di 20 anni è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e tradotto presso il carcere di Marassi, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Le indagini e il sequestro dell’arma

La Polizia Scientifica ha proceduto al sequestro del cutter utilizzato nell’aggressione, che sarà ora sottoposto ad accertamenti tecnici per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno inoltre raccogliendo ulteriori testimonianze per chiarire eventuali responsabilità e motivazioni alla base del gesto.

La reazione della comunità e delle istituzioni

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le istituzioni locali, che chiedono maggiore attenzione alla prevenzione delle aggressioni e alla tutela dei lavoratori. Il caso di Genova si inserisce in un quadro più ampio di episodi di violenza che coinvolgono giovani e ambienti lavorativi, sollevando interrogativi sulla gestione delle tensioni e sulla necessità di interventi mirati.

IPA