Un arresto per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina a Lecce, dove una giovane straniera di 20 anni è stata vittima di abusi mentre cercava un alloggio. I fatti sono avvenuti il 17 novembre scorso, quando la ragazza si è rivolta agli agenti del Commissariato di Galatina per denunciare l’accaduto.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nel contesto delle attività di prevenzione e repressione della violenza di genere portate avanti dalla Questura di Lecce. In occasione della giornata dedicata a questa tematica, sono stati diffusi anche i dati relativi agli ammonimenti emessi dal Questore: nell’anno corrente sono stati adottati 95 provvedimenti di questo tipo, a testimonianza di un trend in crescita.

La denuncia della giovane vittima

La sera del 17 novembre, una giovane cittadina straniera di 20 anni, residente a Galatina, si è presentata presso gli uffici del Commissariato locale. La ragazza ha raccontato agli agenti di aver subito violenza sessuale da parte di uno sconosciuto. Immediatamente, i poliziotti hanno accompagnato la vittima all’Ospedale di Galatina, dove è stata presa in carico dai sanitari e sono state attivate le procedure previste per i casi di violenza.

La ricostruzione dei fatti

Il giorno successivo, dopo le dimissioni dall’ospedale, la giovane ha formalizzato la querela presso la Squadra di Polizia Giudiziaria. Ha spiegato di essersi trovata nel centro storico di Galatina alla ricerca di una sistemazione abitativa, quando è stata avvicinata da un uomo che, con una scusa, ha iniziato a conversare con lei. L’uomo si è offerto di aiutarla, dicendo di avere una stanza libera nella casa dove viveva con i genitori anziani e un nipote, e ha invitato la ragazza a seguirlo, assicurandole che i suoi familiari sarebbero stati lieti di conoscerla.

Una volta giunti nell’abitazione, la giovane ha scoperto che in casa non c’era nessuno. L’uomo ha chiuso la porta a chiave, trattenendo la chiave, e sotto la minaccia di farle del male e dopo averle sottratto il cellulare, ha abusato di lei. La ragazza, sconvolta, ha trovato la forza di denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine.

Le indagini e l’identificazione del sospettato

Gli investigatori, partendo dalla descrizione fornita dalla vittima e dai dettagli sui luoghi, hanno subito indirizzato i sospetti verso un uomo di 48 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla detenzione domiciliare. Grazie alle informazioni raccolte e all’acquisizione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono riusciti a ricostruire i movimenti e a identificare l’autore della violenza.

L’arresto e i provvedimenti giudiziari

Sulla base degli elementi raccolti, il Tribunale di Sorveglianza ha disposto la sospensione della misura alternativa per il 48enne e ha ordinato il suo immediato trasferimento presso il carcere di Borgo San Nicola. L’uomo è attualmente indagato per violenza sessuale, sequestro di persona, rapina, oltre che per resistenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, poiché avrebbe ostacolato l’arresto minacciando gli agenti e opponendosi all’esecuzione del provvedimento.

