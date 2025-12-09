Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale ieri sera a Savona. Un giovane di venti anni, di origine albanese e già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti dopo aver aggredito un poliziotto durante un controllo di routine.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel corso di un servizio di controllo del territorio, quando una Volante stava percorrendo corso Tardy e Benech a Savona. Gli operatori hanno notato un uomo che camminava nella direzione opposta rispetto all’auto di servizio, con un atteggiamento che ha destato sospetti, come se volesse fermare la marcia della pattuglia.

L’intervento degli agenti e la reazione del giovane

Una volta raggiunto, il giovane si è subito mostrato ostile nei confronti dei poliziotti, rifiutandosi sia di spiegare il motivo del suo comportamento sia di fornire le proprie generalità. Gli agenti hanno quindi deciso di accompagnarlo in Questura per procedere con gli accertamenti necessari all’identificazione.

L’aggressione e le conseguenze

Al momento di scendere dall’auto di servizio, il ventenne ha improvvisamente aggredito gli operatori, colpendo uno di loro al volto. Il poliziotto ferito ha riportato lesioni che sono state medicate al Pronto Soccorso e giudicate guaribili in dieci giorni. A seguito dell’aggressione, il giovane è stato immediatamente arrestato con l’accusa di violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Le misure adottate e la posizione dell’arrestato

L’Autorità Giudiziaria ha disposto per il ragazzo gli arresti domiciliari, in attesa del giudizio con rito direttissimo. Si precisa che, come sottolineato dalla Polizia di Stato, i provvedimenti adottati in questa fase non implicano la responsabilità definitiva dell’indagato, che potrà essere accertata solo con una sentenza irrevocabile.

