20enne fermato per le aggressioni alla Stazione Termini di Roma, sarebbe già noto alle forze dell'ordine

Svolta nelle indagini sulle aggressioni avvenute nei pressi della Stazione Termini. La polizia ha fermato un giovane di circa venti anni già noto alle forze dell’ordine. Nel frattempo il lavoro degli inquirenti continua: le immagini delle videocamere di sorveglianza avrebbero immortalato il momento in cui un gruppo di circa otto persone si muove nella direzione di una delle vittime, ovvero il 57enne risultato essere un funzionario del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le sue condizioni restano gravi: l’uomo sarebbe in fin di vita.

Aggressioni a Roma Termini: c’è un fermato

La notizia arriva dall’Ansa. Secondo le indiscrezioni, nel primo pomeriggio di domenica 11 gennaio la Squadra Mobile di concerto con la Polizia Ferroviaria avrebbe fermato un 20enne nel corso delle indagini sulle aggressioni avvenute nella notte di sabato 10 gennaio nei pressi dello scalo di Roma Termini.

Si tratterebbe di un giovane di circa 20 anni di nazionalità tunisina. Il ragazzo sarebbe già noto alle forze dell’ordine per reati legati al traffico di stupefacenti.

Come anticipato, le indagini degli inquirenti continuano. Ansa riporta che le immagini dei circuiti di videosorveglianza avrebbero immortalato l’azione congiunta di un gruppo di circa otto persone ai danni di una delle vittime, un 57enne.

Le aggressioni, ricordiamo, sono state due: una ai danni del 57enne appena menzionato, l’altra ai danni di un rider 23enne.

Le indagini: quattro persone interrogate

Nell’ultima ora il Corriere della sera ha aggiunto che, oltre a quella del fermato, al vaglio degli inquirenti sono le posizioni di altre quattro persone condotte presso gli uffici del commissariato Viminale per essere interrogate.

Altre sette persone sono state invece condotte presso l’ufficio immigrazione per essere sottoposte a identificazione. Il 20enne fermato, inoltre, sarebbe risultato irregolare sul territorio italiano.

