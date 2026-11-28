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La Polizia di Stato di Ravenna ha arrestato l’ex fidanzato di una 20enne con l’accusa di maltrattamenti. A seguito di un’aggressione in piazza Kennedy, gli agenti hanno raccolto documentazione da cui emergerebbe il coinvolgimento dell’uomo. Sulla base di questi elementi hanno proceduto all’arresto in flagranza differita.

L’intervento in piazza Kennedy a Ravenna

L’intervento delle Volanti è avvenuto nella serata del 27 novembre, dopo la segnalazione di un’aggressione ai danni di una ragazza a Ravenna. Gli agenti l’hanno trovata scossa e impaurita e hanno raccolto il suo racconto: poco prima l’ex fidanzato l’aveva raggiunta in un locale della piazza, dopo averla tempestata di telefonate e messaggi su WhatsApp.

Davanti a diverse persone, l’uomo le avrebbe rivolto insulti e minacce di morte, poi le avrebbe lanciato in volto un sacchetto con materiale fecale. In seguito, secondo la ricostruzione della giovane, avrebbe raccolto il contenuto da terra e glielo avrebbe cosparso sui capelli e sul giubbotto. La ragazza è stata costretta a raggiungere una fontana per ripulirsi. I poliziotti l’hanno soccorsa e tranquillizzata prima di ascoltarla.

La ricostruzione dei maltrattamenti

La giovane ha riferito che l’episodio non sarebbe stato isolato, ma l’ultimo di una serie di comportamenti violenti, vessatori e intimidatori proseguiti da alcuni anni. In passato, ha raccontato, ci sarebbero state anche aggressioni fisiche, con schiaffi, percosse e tentativi di strangolamento, oltre a violenze verbali e minacce.

Dopo aver acquisito e verificato gli elementi raccolti, le Volanti hanno individuato il presunto autore nei pressi del luogo dell’intervento. L’uomo è stato fermato e identificato. Durante il controllo, in evidente stato di alterazione, avrebbe fornito false generalità sulla propria residenza e rivolto minacce agli agenti.

L’arresto e il provvedimento

La Polizia lo ha arrestato per maltrattamenti e denunciato per minaccia a pubblico ufficiale e false dichiarazioni. È stata applicata la flagranza differita: la norma consente di procedere all’arresto anche quando il presunto responsabile non viene colto sul fatto, se è identificato entro le successive 48 ore sulla base di prove documentali qualificate che ne attribuiscano in modo inequivocabile la condotta.

Nella mattinata successiva l’arresto è stato convalidato dall’autorità giudiziaria, che ha disposto la custodia cautelare in carcere per l’uomo.

IPA