Un giovane di Ancona è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. L’operazione, condotta dalla Polizia di Stato nella serata di martedì 20 gennaio, ha portato al sequestro di diverse tipologie di droga e materiale per il confezionamento, oltre a una somma di denaro ritenuta provento dell’attività illecita. L’arresto è stato convalidato nella mattinata successiva.

Droga, un arresto ad Ancona

L’intervento è avvenuto intorno alle 19 nei pressi di via Giordano Bruno, dove una pattuglia della Squadra Volanti dell’U.P.G.S.P. ha proceduto a un controllo di iniziativa su un ventenne italiano. Nel corso della perquisizione personale il giovane è stato trovato in possesso di tre involucri in cellophane contenenti sostanze stupefacenti: circa 5,3 grammi di hashish, quasi un grammo di MDMA/exstasy di colore rosa e 1,20 grammi di cocaina.

La perquisizione domiciliare e il sequestro della droga

La perquisizione è stata successivamente estesa all’abitazione del ragazzo. Qui, gli agenti hanno rinvenuto un pezzo solido di hashish del peso di circa 71 grammi e un altro di cocaina del peso di circa 8 grammi.

Oltre alle sostanze sono stati sequestrati una lama intrisa di hashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento, tutti elementi che confermano l’ipotesi di spaccio che hanno spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti nei confronti del giovane.

Il denaro sequestrato e la misura cautelare

Durante le operazioni la Polizia ha trovato anche la somma di 405 euro in contanti suddivisa in vari tagli. Gli inquirenti ritengono che il denaro sia il provento dell’attività di spaccio svolta dal giovane.

Per questi motivi il ventenne è stato arrestato in flagranza e, su disposizione del Sostituto Procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Ancona, sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio di convalida. Si ricorda la presunzione di innocenza fino al giudizio in sede di tribunale.

Convalida dell’arresto

Nella mattinata odierna, a seguito dell’udienza di convalida, l’arresto è stato confermato dall’Autorità Giudiziaria.

Il giovane resta dunque a disposizione della magistratura per i successivi sviluppi processuali. L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio di Ancona, spesso teatro di traffici illeciti come comunemente accade nelle zone costiere del Paese.

IPA