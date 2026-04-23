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È scattata una denuncia a Taranto dove un giovane di 20 anni è stato ritenuto responsabile dei reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver tentato di sottrarsi a un controllo di polizia, motivando il suo gesto con la mancanza della patente di guida.

Il controllo nei pressi del distributore

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato la scorsa notte nei pressi di un distributore H.24 situato in via Venezia a Taranto. Gli agenti della Squadra Volante, durante il pattugliamento della zona, hanno notato un gruppo di giovani che si intratteneva in modo particolarmente rumoroso. L’area era già conosciuta alle forze dell’ordine come luogo di ritrovo di soggetti con precedenti penali, spesso coinvolti in furti su autovetture e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tentativo di fuga e la reazione violenta

Nel corso del controllo, uno dei presenti, poi identificato come un giovane tarantino di 20 anni, ha cercato di allontanarsi rapidamente dal luogo a bordo di uno scooter. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha tentato di accendere il mezzo e di fuggire, mostrando un chiaro intento di eludere il controllo. Durante la fuga, il giovane ha cercato di investire i due poliziotti della Volante con il proprio scooter e, successivamente, ha incitato gli altri ragazzi presenti a opporsi all’intervento delle forze dell’ordine. Nonostante la reazione violenta, il ragazzo è riuscito momentaneamente a far perdere le proprie tracce.

Identificazione e rintraccio del giovane

Gli agenti, dopo aver annotato la targa dello scooter utilizzato per la fuga, hanno avviato le ricerche attraverso le banche dati delle forze dell’ordine. In breve tempo, sono riusciti a risalire all’identità del giovane e a rintracciarlo presso il suo domicilio nella vicina via Cesare Battisti. Presso l’abitazione è stato anche ritrovato lo scooter utilizzato per la fuga.

Le motivazioni e le sanzioni

Messo di fronte agli elementi raccolti dagli agenti, il 20enne ha ammesso le proprie responsabilità, spiegando che il tentativo di fuga era dovuto alla mancanza della patente di guida. Il giovane è stato quindi accompagnato presso gli uffici della Questura e deferito in stato di libertà per violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale. Inoltre, sono state contestate numerose violazioni al Codice della Strada, tra cui la guida senza patente e la mancanza della copertura assicurativa del mezzo.

Sequestro dello scooter e presunzione di innocenza

Lo scooter, risultato privo della prevista polizza assicurativa, è stato posto sotto sequestro dagli agenti. L’intervento della Polizia di Stato si inserisce nell’ambito delle attività di controllo del territorio volte a contrastare fenomeni di illegalità e a garantire la sicurezza dei cittadini nella zona di Taranto.

IPA