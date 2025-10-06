Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e due denunce in provincia di Taranto per rapina aggravata ai danni di una donna. L’episodio si è verificato nella giornata di ieri, quando la vittima è stata raggirata da un finto maresciallo dei Carabinieri e successivamente derubata di preziosi per un valore di circa 25.000 euro. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di arrestare un giovane di 20 anni e di denunciare in stato di libertà altri due soggetti, sospettati di complicità.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dall’Aliquota Operativa della Compagnia di Castellaneta, che ha agito in coordinamento con il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e la Polizia Stradale locale.

Il raggiro: la telefonata del falso maresciallo

Tutto ha avuto inizio quando la vittima, una donna residente nella provincia di Taranto, ha ricevuto una telefonata da un individuo che si è presentato come maresciallo dei Carabinieri. L’uomo, con tono autoritario, l’ha informata di una presunta rapina commessa utilizzando un’auto intestata a un suo familiare. Con la scusa di dover effettuare verifiche, il falso maresciallo ha chiesto alla donna di descrivere dettagliatamente i gioielli in suo possesso.

Il colpo in casa: il finto funzionario e la fuga

Pochi minuti dopo la telefonata, un giovane si è presentato alla porta della donna, qualificandosi come funzionario incaricato di controllare i preziosi. Una volta ottenuto l’accesso all’abitazione, il ragazzo si è impossessato dei gioielli, per un valore stimato di 25.000 euro. Non contento, ha spinto la vittima, compiendo così anche un’aggressione, e si è dato alla fuga insieme ad altri complici a bordo di un’auto di grossa cilindrata.

L’indagine lampo dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’immediata attività investigativa dei militari dell’Arma jonica ha permesso di risalire rapidamente alla targa dell’autovettura utilizzata per la fuga. Il veicolo, risultato intestato a una società di noleggio, è stato localizzato grazie alla collaborazione tra i Carabinieri di Castellaneta, il Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e la Polizia Stradale.

L’intercettazione e l’arresto sull’autostrada A2

La fuga dei malviventi si è interrotta sull’autostrada A2 del Mediterraneo, nel tratto di Sicignano degli Alburni (SA), dove il veicolo è stato intercettato e bloccato dalle forze dell’ordine. A bordo dell’auto si trovavano il giovane autore materiale della rapina e dell’aggressione, che è stato immediatamente arrestato, e due complici, denunciati a piede libero. Una dei complici è stata trovata in possesso dei gioielli sottratti, che sono stati prontamente restituiti alla legittima proprietaria.

Le condizioni della vittima e il seguito giudiziario

La donna, dopo l’aggressione, è stata trasportata presso l’ospedale “San Pio” di Castellaneta dove ha ricevuto le cure necessarie. Al termine delle operazioni, e nel rispetto della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il 20enne arrestato è stato condotto in carcere a Salerno su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA