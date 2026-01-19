Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Una ragazza è stata denunciata per tentato furto aggravato dopo un intervento della Polizia di Stato di Como presso un grande magazzino del centro città. Il soggetto, una 20enne di Gravedona già nota alle forze dell’ordine, è stata fermata dopo aver tentato di oltrepassare le casse senza pagare diversi profumi per un valore di circa 240 euro. L’episodio si è verificato nel pomeriggio di ieri, come reso noto dalla Questura.

20enne sorpresa a rubare a Como

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando una volante è stata chiamata a intervenire in un grande magazzino situato in via Pietro Boldoni, nel cuore di Como. La segnalazione riguardava un presunto furto di merce da parte di una giovane donna.

Secondo quanto riferito dagli agenti la richiesta di intervento è partita dopo che il personale del negozio aveva notato la ragazza aggirarsi tra gli scaffali con atteggiamento sospetto. L’addetto alla sicurezza e la responsabile del punto vendita hanno raccontato di aver visto la giovane con una borsa dalla quale spuntavano alcune confezioni di profumo, normalmente in vendita nel negozio.

La situazione è precipitata quando la 20enne si è diretta verso le casse, superandole senza effettuare il pagamento. In quel momento si sono attivate le barriere antitaccheggio, segnalando il tentativo di furto. Gli addetti hanno immediatamente richiesto l’intervento della Polizia.

L’identificazione e il recupero della refurtiva

Giunti sul posto, gli agenti hanno identificato la giovane, risultata essere una cittadina italiana senza fissa dimora originaria di Gravedona. Da ulteriori accertamenti è emerso che la ragazza aveva già precedenti di polizia. La merce sottratta, composta esclusivamente da profumi, è stata recuperata e restituita al negozio. Il valore complessivo della refurtiva ammontava a circa 240 euro.

Le conseguenze per la giovane

La 20enne è stata denunciata per tentato furto aggravato. La Divisione Anticrimine della Questura di Como sta ora valutando l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi nei suoi confronti alla luce dei precedenti e della gravità del gesto.

L’episodio si inserisce in un contesto di attenzione crescente da parte delle forze dell’ordine nei confronti dei reati predatori, in particolare nei centri cittadini e nelle aree commerciali maggiormente frequentate. La collaborazione tra personale di sicurezza privata e Polizia di Stato si è rivelata ancora una volta fondamentale per prevenire e contrastare episodi di furto e garantire la sicurezza dei cittadini e degli esercenti.

