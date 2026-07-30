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Un arresto e due minori affidati a una comunità, questo il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Venezia, dove un giovane nordafricano è stato fermato per tentata rapina in un supermercato del centro di Mestre. L’episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando il ragazzo, insieme a due complici minorenni, avrebbe cercato di sottrarre merce dal negozio, minacciando e aggredendo i dipendenti nel tentativo di fuggire.

I fatti a Mestre

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha avuto luogo dopo una segnalazione di furto in atto presso un supermercato del centro di Mestre.

Gli agenti del Commissariato di P.S. sono intervenuti prontamente, riuscendo a intercettare e bloccare i sospetti grazie anche al supporto di alcuni colleghi della Digos della Questura di Venezia.

I fatti: tentata rapina e aggressione

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, il giovane ventenne di origine nordafricana, accompagnato da due ragazzi minorenni anch’essi stranieri, avrebbe tentato di appropriarsi di alcuni prodotti dal supermercato, occultandoli all’interno dello zaino.

I dipendenti del negozio, accorgendosi del tentativo di furto, hanno cercato di fermare il gruppo. A quel punto, il ventenne avrebbe reagito con violenza: dapprima minacciando i presenti con un coltello, poi aggredendo fisicamente uno dei lavoratori con un morso e un pugno, nel tentativo di garantirsi la fuga.

L’intervento della Polizia e l’arresto

La rapida segnalazione dell’accaduto ha permesso agli agenti di raggiungere tempestivamente il luogo dell’aggressione. I tre giovani sono stati intercettati nelle vicinanze e fermati dopo un breve inseguimento.

Condotti presso gli Uffici di Polizia, sono stati sottoposti ai necessari accertamenti. Il ventenne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti denunce in un’altra provincia per rapina e porto di oggetti atti ad offendere, è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. I due minorenni, invece, sono stati affidati a due diverse comunità di accoglienza per minori.

Le conseguenze e le misure adottate

La posizione del giovane arrestato è ora al vaglio della Divisione Anticrimine della Questura di Venezia, che sta valutando i presupposti per l’emissione di una misura di prevenzione da parte del Questore.

Inoltre, nei confronti del ventenne è stato emesso un ordine di allontanamento dalle cosiddette “zone rosse” della città, aree particolarmente sensibili sotto il profilo della sicurezza urbana.

IPA