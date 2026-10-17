Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un ventenne cittadino italiano è stato posto agli arresti domiciliari dopo aver investito due persone all’uscita di una discoteca, da cui era stato respinto, nel quartiere San Paolo, a Torino. L’episodio è avvenuto l’11 ottobre: il giovane è stato inoltre denunciato per guida in stato di ebbrezza.

Torino, persone investite fuori dalla discoteca

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, poco prima delle cinque del mattino gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in via Cesana, all’angolo con via Barge, dopo alcune segnalazioni di una lite in strada. Sul posto hanno trovato diverse persone e una ragazza con ferite lacero-contuse a una gamba.

Le testimonianze hanno permesso di ricostruire quanto accaduto: la giovane e altre persone sono state investite da un’auto che poi si è allontanata. Alla guida c’era il ventenne, che era stato respinto dalla discoteca e aveva avuto un atteggiamento aggressivo verso le persone all’esterno. Si è quindi messo al volante e ha eseguito manovre pericolose ad alta velocità, percorrendo anche una strada contromano. L’auto ha colpito e ferito due persone.

Il ritrovamento dell’auto

Dopo aver prestato soccorso alla ragazza e raccolto le dichiarazioni dei presenti, gli agenti hanno avviato le ricerche. Nei pressi del luogo dell’investimento è stata trovata anche un’altra automobile danneggiata e uno specchietto rotto. Il giovane è stato rintracciato all’interno del proprio veicolo, in un parcheggio di piazza San Secondo.

Le accuse e la misura cautelare

Gli elementi raccolti e le testimonianze hanno portato alla contestazione del tentato omicidio. Il ventenne, che aveva un tasso alcolemico superiore a 1,20, è stato inoltre deferito all’autorità giudiziaria per guida in stato di ebbrezza. Nei giorni scorsi l’autorità giudiziaria ha disposto per lui gli arresti domiciliari.

IPA