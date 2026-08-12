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Due fratelli di Taranto sono stati arrestati con l’accusa di resistenza, violenza e minacce a Pubblico Ufficiale, dopo aver aggredito gli agenti intervenuti per fermare il loro comportamento violento in strada. Il più giovane dei due è stato inoltre accusato di danneggiamento. I fatti si sono svolti in via Giovan Giovine, dove i due, visibilmente ubriachi, hanno colpito le auto in transito e successivamente si sono scagliati contro i poliziotti.

L’intervento a Rimini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto in seguito a una segnalazione che ha richiesto l’arrivo della Squadra Volante in via Giovan Giovine, a Taranto.

I protagonisti della vicenda sono due fratelli di 22 anni e 21 anni, entrambi già noti alle forze dell’ordine.

I fatti: l’intervento della Polizia

Secondo quanto riportato, la situazione è degenerata quando i due giovani, in evidente stato di ebbrezza, si sono posizionati al centro della carreggiata, ostacolando il traffico e sferrando calci alle auto che transitavano.

Gli agenti, giunti sul posto, hanno tentato un approccio pacifico per riportare la calma, ma si sono trovati di fronte a una reazione ostile e violenta.

L’aggressione agli agenti e la colluttazione

I due fratelli non solo hanno ignorato gli inviti alla calma, ma hanno anche cercato ripetutamente di aggredire i poliziotti.

Ne è nata una colluttazione movimentata, durante la quale gli agenti sono riusciti, non senza difficoltà, a immobilizzare i giovani e a farli salire sulle auto di servizio.

Danneggiamento dell’auto di servizio

La situazione non si è placata nemmeno dopo l’arresto: il più giovane dei fratelli, ancora in preda all’agitazione e sotto l’effetto dell’alcol, ha sfondato a calci il finestrino dell’auto di servizio, aggiungendo così l’accusa di danneggiamento alle altre contestazioni.

Durante il trasferimento negli uffici di via Palatucci, i due hanno continuato a opporre resistenza, rendendo difficoltoso l’accompagnamento da parte degli agenti. Una volta completate le procedure di rito e trasmessi gli atti all’Autorità Giudiziaria, i fratelli sono stati arrestati.

IPA