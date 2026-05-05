Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 21 persone rinviate a giudizio e oltre 1.473.000 euro il valore dei beni sequestrati il bilancio dell’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Palermo contro un articolato sistema di falso in atto pubblico, autoriciclaggio e appropriazione indebita ai danni di società di autonoleggio e ignari automobilisti. Le accuse sono state formalizzate con la notifica della richiesta di rinvio a giudizio e del decreto che fissa l’udienza preliminare, come emerge dalle indagini coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo.

Le indagini e la struttura criminale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’inchiesta è partita dalla Compagnia di Bagheria e ha portato alla luce una struttura imprenditoriale che avrebbe agito secondo uno schema ben collaudato. Il gruppo, composto da 21 persone residenti in Sicilia e in altre regioni italiane, avrebbe messo in atto una serie di reati attraverso il noleggio di autovetture di pregio, seguite dalla loro reimmatricolazione tramite atti di vendita falsificati da agenzie compiacenti. Le auto venivano poi cedute a concessionarie gestite da soggetti terzi, sempre con documentazione contraffatta, rendendo difficile la tracciabilità dei veicoli.

Il danno alle società di autonoleggio e agli automobilisti

Le attività illecite avrebbero colpito numerose società di autonoleggio, che si sono viste sottrarre i propri mezzi senza possibilità di recupero immediato. Oltre 80 automobilisti sono risultati vittime inconsapevoli di questo sistema, trovandosi coinvolti loro malgrado nelle operazioni fraudolente. Il danno economico complessivo è stato quantificato in 1.473.046 euro per quanto riguarda le appropriazioni indebite dei veicoli, mentre il valore dell’autoriciclaggio contestato ammonta a 820.000 euro.

Il modus operandi della truffa

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il gruppo criminale avrebbe noleggiato auto di lusso, pagando solo le prime rate, per poi rivenderle a prezzo di mercato dopo averne alterato la documentazione. Questo sistema consentiva agli organizzatori di ottenere guadagni illeciti significativi, sfruttando la differenza tra il costo iniziale del noleggio e il ricavo della vendita. Le società di mediazione intestate al principale responsabile avrebbero facilitato il noleggio delle auto sia presso società situate nei principali aeroporti siciliani, sia in grandi città come Napoli, Roma e Torino.

Il ruolo del principale responsabile e le misure cautelari

Il principale artefice del sistema, già detenuto, era stato condannato con sentenza definitiva il 17 novembre 2024 a 8 anni di reclusione. Le indagini successive hanno permesso di identificare altri 20 soggetti coinvolti, che avrebbero agevolato le attività illecite. Il GIP del Tribunale di Palermo aveva già disposto, tra il 2021 e il 2022, l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’organizzatore e il sequestro preventivo di beni e disponibilità finanziarie fino alla concorrenza del profitto illecito. Sono stati inoltre sequestrati la società utilizzata per commettere i reati e diverse vetture di lusso, tra cui una Maserati Levante e varie Audi. Nel 2024, i sequestri sono stati resi definitivi con la confisca della società e la restituzione delle auto alle società di noleggio.

Collaborazioni internazionali e tecniche investigative

L’attività investigativa si è avvalsa anche di strumenti tecnici come intercettazioni telefoniche e ambientali. In un caso, la collaborazione con la polizia tedesca ha permesso il recupero di un veicolo sottratto e trasferito in Germania. Questi elementi hanno rafforzato l’ipotesi investigativa, confermata dal rinvio a giudizio degli indagati.

IPA