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Ha aggredito un poliziotto a Sora, in provincia di Frosinone, ed è stato arrestato. Protagonista un 21enne, per il quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza. Denunciato anche il fratello, accusato di minaccia e falsità materiale.

21enne arrestato a Sora

Come anticipato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha convalidato l’arresto del giovane, residente a Sora, eseguito nei giorni scorsi al termine di un intervento della Polizia.

Il provvedimento è stato adottato accogliendo la richiesta della Procura della Repubblica di Cassino: per il 21enne è stato disposto l’obbligo di dimora nel proprio comune.

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L’aggressione all’agente

L’intervento è scattato dopo la violenta aggressione ai danni di un agente in servizio al Commissariato. Gli investigatori hanno ricondotto il gesto, in via presunta, a una ritorsione per una precedente attività di polizia che aveva coinvolto il giovane pochi giorni prima.

A suo carico risultano precedenti per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre a condanne definitive per violenza e minaccia a pubblico ufficiale e per inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità.

Denunciato anche il fratello

Subito dopo l’arresto, il fratello del 21enne si è presentato negli uffici del Commissariato e, secondo quanto riferito, ha tenuto un comportamento minaccioso nei confronti degli agenti.

L’uomo è stato denunciato a piede libero all’Autorità giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale. Durante gli accertamenti, i poliziotti hanno inoltre trovato in suo possesso una Carta d’Identità Elettronica alterata e senza microchip: per questo è scattata un’altra denuncia per falsità materiale commessa dal privato.

IPA