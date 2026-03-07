Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermato nei pressi della stazione ferroviaria un giovane di 21 anni, accusato di estorsione ai danni di un’anziana. L’operazione, condotta dalla Squadra Mobile, ha portato al recupero e alla restituzione di 6.500 euro sottratti con l’inganno. Il ragazzo, di origine egiziana e residente a Napoli, è stato arrestato dopo un breve inseguimento a Padova.

L’operazione della Squadra Mobile

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si inserisce nel quadro delle azioni di contrasto ai reati contro gli anziani, in particolare truffe ed estorsioni che sfruttano la vulnerabilità delle vittime.

La vicenda si è svolta nella tarda mattinata di giovedì 5 marzo. Gli agenti della Squadra Mobile hanno notato un giovane sospetto nei pressi della stazione ferroviaria di Padova. Il ragazzo, con il telefono cellulare in mano, si è trattenuto per oltre un’ora in atteggiamento di attesa. Dopo aver ricevuto una telefonata, si è allontanato rapidamente a bordo di un taxi, diretto verso il comune di Maserà.

L’inseguimento e l’arresto

Gli agenti in borghese hanno seguito il giovane fino a un condominio di Maserà. Qui, il ventunenne è stato visto entrare e uscire in pochi istanti, per poi tentare di allontanarsi velocemente. Dopo un breve inseguimento, i poliziotti lo hanno bloccato e perquisito, trovando nascosti nello zaino oltre 6.500 euro in contanti, appena sottratti all’anziana vittima.

La tecnica del finto incidente

Secondo la ricostruzione degli investigatori, la truffa è stata messa in atto con la tecnica del finto incidente. L’anziana, una donna di ottant’anni, era stata contattata telefonicamente da un malvivente che, fingendosi un familiare o un avvocato, le aveva raccontato che la figlia aveva provocato un grave incidente stradale. Per evitare l’arresto o la reclusione della congiunta, la donna avrebbe dovuto consegnare una somma di denaro come “cauzione”.

La consegna del denaro e la fuga

Quando il giovane si è presentato nell’abitazione dell’anziana, la donna – inizialmente convinta – ha iniziato a fare domande, insospettita dalla situazione. Tuttavia, il ragazzo ha afferrato la somma di 6.500 euro che la vittima aveva lasciato sul tavolo della cucina e si è dato alla fuga. Gli agenti della Squadra Mobile, che avevano seguito i suoi movimenti, sono riusciti a bloccarlo all’uscita del condominio.

L’arresto e la restituzione del denaro

Il ventunenne, identificato come cittadino egiziano residente a Napoli e già noto alle forze dell’ordine per un precedente furto in abitazione nell’ottobre 2025, è stato accompagnato in Questura e arrestato per estorsione. L’intera somma di 6.500 euro è stata restituita all’anziana vittima. Il giovane è stato poi tradotto presso la Casa Circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

