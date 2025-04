21enne devasta la casa e picchia la madre che si barrica in camera con la figlia: follia domestica a Padova

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane di 21 anni è stato arrestato a Padova per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la madre, nonostante un precedente ammonimento. L’intervento è avvenuto giovedì 10 aprile in un appartamento del centro cittadino.

Intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti prontamente dopo la chiamata di emergenza della madre, che si era barricata in camera con la figlia di 19 anni per sfuggire alla furia del figlio. Il giovane, già noto alle forze dell’ordine, stava cercando di sfondare la porta della stanza con calci e pugni.

Condizioni della vittima

La madre, che ha riportato dolori a seguito delle percosse, è stata trasportata al Pronto Soccorso e refertata con una prognosi di 7 giorni per trauma cranico. L’appartamento è stato trovato a soqquadro, con mobili spostati e suppellettili rotte.

Conseguenze legali

Il giovane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e lesioni nei confronti della madre. Dopo gli accertamenti di rito, è stato condotto presso la Casa circondariale “Due Palazzi” di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica.

Statistiche e ammonimenti

Dall’inizio dell’anno, 122 persone sono state indagate per maltrattamenti in famiglia, di cui 21 arrestate in flagranza di reato. Il Questore della provincia di Padova, Marco Odorisio, ha già emesso 44 ammonimenti per tali reati, nell’ambito delle attività di contrasto alla violenza domestica.

