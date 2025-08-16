21enne egiziano trovato morto sulla spiaggia di Marina Centro a Rimini, non aveva documenti: indaga la Procura

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’altra tragedia di Ferragosto: un 21enne, egiziano, è stato trovato morto sulla battigia della spiaggia di Marina Centro, a Rimini. Le circostanze che lo hanno portato alla morte sono oggetto di accertamenti. Secondo le prime indiscrezioni il giovane non aveva documenti e sul suo corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sul caso indaga la Procura di Rimini rappresentata dal sostituto procuratore Davide Ercolani.

Giallo a Rimini. Sulla battigia della spiaggi di Marina Centro, per la precisione all’altezza del bagno 8, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane di 21 anni. L’allarme è scattato alle 22 del venerdì di Ferragosto, quando alcune persone hanno notato il corpo inanimato. Lo riporta Il Resto del Carlino.

Secondo le indiscrezioni il ragazzo era privo di documenti, ma sarebbe stato identificato grazie a un amico che con lui aveva raggiunto la Riviera da Bologna, dove i due giovani vivevano.

Un 21enne egiziano è stato trovato morto sulla spiaggia di Rimini, a Marina Centro. Il giovane era privo di documenti

La tragedia si sarebbe dunque consumata nella giornata di Ferragosto. Come riporta il Carlino, dopo la segnalazione sul luogo del ritrovamento sono prontamente intervenuti i carabinieri insieme alla polizia locale e alla capitaneria di porto.

Per il momento non è dato conoscere le dinamiche che hanno portato il giovane alla morte.

Le indagini della Procura

Per stabilire quali circostanze abbiano condotto la vita del 21enne al tragico epilogo la Procura di Rimini, rappresentata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ha disposto l’autopsia.

Nel frattempo emerge che il giovane residente a Bologna si sarebbe tuffato in mare per fare un bagno e non sarebbe più riemerso. Da una prima ispezione cadaverica risulterebbe che sul corpo del giovane non sono presenti tracce di un’aggressione. Una prima ipotesi suggerisce l’annegamento. RaiNews scrive che sarebbero già stati sentiti due testimoni.

Un’altra tragedia di Ferragosto

In apertura abbiamo parlato di “un’altra tragedia di Ferragosto” in quanto nello stesso giorno, al mattino, è giunta la triste notizia della morte del 16enne che giovedì 14 era stato rinvenuto esanime sul fondale del fiume Adda a Bocchi di Comazzo, nel Lodigiano.

Secondo la ricostruzione il minorenne si era tuffato nelle acque per cercare refrigerio insieme ad alcuni amici, ma in quella zona c’era il divieto di balneazione.