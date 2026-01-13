Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un 21enne pregiudicato è stato denunciato per evasione dopo aver violato gli arresti domiciliari nella sua abitazione di Brescia. Il ragazzo è stato segnalato per essersi allontanato senza autorizzazione dalla propria dimora. L’intervento è stato disposto a seguito di ripetuti allarmi di evasione rilevati dai sistemi di controllo elettronico, portando all’emissione di un avviso orale di pubblica sicurezza da parte del Questore in conformità con il Codice delle Leggi Antimafia.

Evade dai domiciliari, denunciato

L’operazione ha avuto luogo nei giorni scorsi e ha visto coinvolti gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza “Carmine”. Il protagonista della vicenda è un 21enne residente a Brescia, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali e destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare oltre che di due misure di prevenzione personale relative al divieto di accesso alle aree urbane del capoluogo per tre anni.

In particolare il divieto riguarda gli esercizi commerciali di via Corsica e via Solferino. Inoltre, il giovane era già sottoposto a una misura di prevenzione personale del divieto di accesso alle manifestazioni sportive calcistiche (DASPO) su tutto il territorio nazionale, della durata di 2 anni.

L’allarme e l’intervento della Polizia

L’operazione di polizia è scattata in seguito alla ricezione di numerosi allarmi di evasione da parte della Centrale Operativa della Questura di Brescia, generati dal sistema di gestione dei braccialetti elettronici.

Gli allarmi, ravvicinati tra loro, hanno segnalato che il 21enne si era allontanato dal luogo di detenzione domiciliare senza alcuna autorizzazione.

Le verifiche e la ricerca del giovane

Constatata l’assenza di permessi concessi al giovane, la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia della Polizia presso la sua abitazione per effettuare i necessari controlli.

Gli agenti, dopo aver citofonato ripetutamente, essersi qualificati e aver bussato più volte senza ottenere risposta, hanno informato la Centrale dell’effettiva evasione del 21enne. Sono così iniziate immediatamente le ricerche del latitante, con un servizio di pattugliamento proseguito per tutta la notte nella zona e nelle vie limitrofe.

La denuncia

Soltanto nella mattinata seguente il giovane è stato rintracciato presso la propria abitazione. Dopo essere stato accompagnato negli uffici della Questura, al termine degli atti di polizia giudiziaria, il 21enne è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di evasione.

Le nuove misure di prevenzione

Alla luce di quanto accaduto il Questore della Provincia di Brescia Paolo Sartori ha emesso nei confronti del giovane la misura di prevenzione personale dell’avviso orale di pubblica sicurezza, come previsto dal Codice delle Leggi Antimafia.

Tale provvedimento è finalizzato a consentire, in caso di ulteriori comportamenti illeciti, l’eventuale adozione della sorveglianza speciale.

IPA