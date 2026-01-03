Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane è stato arrestato per un consistente sequestro di droga e denaro dai Carabinieri ad Alvignano nella tarda serata del 2 gennaio 2026. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato e trovato in possesso di sostanze stupefacenti e contanti, ritenuti bottino di spaccio.

Il controllo e l’arresto ad Alvignano

L’operazione si è svolta nella serata del 2 gennaio lungo corso Umberto I ad Alvignano (Napoli). I militari della locale stazione hanno fermato un’autovettura intestata a una società di noleggio. A bordo viaggiava un 22enne originario del napoletano, già conosciuto dalle forze dell’ordine per precedenti.

Durante il controllo, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e veicolare. Il giovane è stato trovato in possesso di sostanza stupefacente nascosta all’interno di un calzino: si trattava di circa 100 grammi di hashish e 1,2 grammi di marijuana. Nel cruscotto dell’auto sono stati inoltre rinvenuti 1.360 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Il sequestro e le accuse

La droga e il denaro sono stati immediatamente sottoposti a sequestro dai Carabinieri.

Gli investigatori ritengono che la somma in contanti sia riconducibile all’attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il 22enne è stato arrestato in flagranza per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

21enne agli arresti domiciliari

L’Autorità Giudiziaria ha disposto nei confronti del giovane la misura degli arresti domiciliari e il giudizio direttissimo presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

L’arrestato dovrà rispondere delle accuse di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e sarà chiamato a comparire davanti al giudice per la convalida dell’arresto e l’eventuale processo.

Il contesto: controlli e prevenzione

L’attività svolta dai Carabinieri di Alvignano si inserisce in un più ampio dispositivo di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di droga e della criminalità diffusa. Particolare attenzione viene riservata alle aree urbane e alle fasce più giovani della popolazione, considerate più esposte al rischio di coinvolgimento in attività illecite.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza di questi interventi per la sicurezza della comunità e per la prevenzione dei fenomeni di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. L’operazione di Alvignano rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di contrasto alla diffusione delle droghe sul territorio.

