21enne morto nel lago Sinizzo vicino L'Aquila: aveva accusato un malore mentre nuotava a largo

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Un’altra tragedia si è consumata nelle acque del lago Sinizzo a San Demetrio ne’ Vestini, in provincia de L’Aquila. Un 21enne è morto mentre cercava refrigerio durante una giornata trascorsa con amici e famigliari. Secondo le prime indiscrezioni il giovane potrebbe aver accusato un malore mentre nuotava verso il centro dello specchio d’acqua, scomparendo davanti agli occhi delle persone che si trovavano con lui. Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dopo ore di ricerche.

Tragedia nel lago di Sinizzo, L’Aquila

Le ricerche del 21enne scomparso tra le acque del Sinizzo si sono concluse in tragedia. Intorno alle 18:15 di martedì 12 agosto il corpo del giovane è stato rinvenuto privo di vita a otto metri di profondità, ad una distanza di circa dieci metri dalla riva da parte dei sommozzatori arrivati da Roma. Lo riporta Il Centro.

Il sindaco de L’Aquila Pierluigi Biondi ha espresso, a nome dell’amministrazione locale, “il più sentito cordoglio alla sua famiglia, ai suoi amici e all’intera comunità tunisina, presente e radicata nel nostro Paese”. Il 21enne si chiamava Mohamed Abdelgaoui e viveva a Roma, ma era iscritto all’Università degli Studi di Pisa.

ANSA Un 21enne è morto dopo essersi tuffato nel lago Sinizzo a San Demetrio ne’ Vestini, alle porte de L’Aquila

L’allarme era stato lanciato dai suoi amici, che lo avevano visto scomparire mentre nuotava verso il centro del lago. Sul posto erano intervenuti i vigili del fuoco da L’Aquila e Ancona, il 118, i carabinieri e i sommozzatori da Roma.

Secondo la ricostruzione de Il Centro, il ragazzo si sarebbe tuffato in acqua dopo pranzo. Il sindaco di San Demetrio ne’ Vestini Antonio di Bartolomeo ha espresso attraverso AbruzzoWeb “le più sentite condoglianze alla famiglia del ragazzo”.

Come è morto il 21enne

Secondo le prime ipotesi Mohamed Abdelgaoui avrebbe accusato un malore mentre nuotava verso il centro del lago. Un malore probabilmente causato, secondo Il Centro, da una congestione.

Abdelgaoui si era tuffato subito dopo aver mangiato insieme ad altri cinque amici, ma solo due di essi – compreso il 21enne – avrebbero scelto di rimanere a lungo in acqua. Proprio in quel momento si sarebbe consumata la tragedia, con tutti i presenti che avrebbero visto il ragazzo scomparire tra le acque del lago di Sinizzo.

La morte di Rahmat Hussain

Solo nel mese di giugno nello stesso lago si è consumata un’altra tragedia: Rahmat Hussain, 21enne di nazionalità pakistana, è morto dopo essersi tuffato.

Le ricerche sono state messe a dura prova dalla melmosità del fondale e della fitta vegetazione. Nello stesso mese a Rende (Cosenza), una bambina di 8 anni è morta annegata in una piscina del parco acquatico Santa Chiara.