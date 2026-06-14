21enne muore facendo bungee jumping, gli operatori hanno dimenticato la corda: i tre arrestati "blackout"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Una ragazza di 21 anni, Maria Eduarda Rodrigues de Freitas, è morta precipitando da un ponte alto 40 metri a Limeira, in Brasile, dopo essere stata lanciata nel vuoto dagli operatori senza alcuna corda di sicurezza. L’assurda tragedia del bungee jumping sul Ponte do Esqueleto è stata ripresa in un video. Le autorità hanno arrestato tre addetti dell’organizzazione definendola “abusiva” con l’accusa di omicidio colposo. Questi si sono giustificati parlando di un “blackout mentale”.

21enne muore facendo bungee jumping

La ventunenne Maria Eduarda Rodrigues de Freitas ha perso la vita sul colpo a Limeira, nell’entroterra di San Paolo, durante quello che doveva essere un lancio con di bungee jumping.

Sta cirlando il video sui social che mostra i secondi prima della tragedia: tre operatori sollevano di peso la ragazza e la spingono giù dalla piattaforma, mentre le corde di sicurezza rimangono a terra, inutilizzate. Solo dopo il lancio i presenti si sono accorti del fatale errore, urlando “la corda!”, ma per la giovane, i soccorsi del Samu non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Poco prima, la vittima aveva ironizzato sui social con delle storie su Instagram relative al salto. Il fidanzato, testimone della scena, ha accusato un malore ed è stato ricoverato.

Arrestati gli operatori: “Un vuoto di memoria”

La polizia ha agito tempestivamente, rintracciando anche due addetti che avevano tentato di fuggire nella foresta circostante. Inizialmente sono state fermate sei persone, ma tre membri dello staff sono stati scarcerati poiché impegnati in altre mansioni.

Restano in carcere, accusati di omicidio colposo, i tre uomini di 27, 32 e 42 anni responsabili del lancio. Davanti agli inquirenti del 2° Distretto di Polizia si sono giustificati parlando di un improvviso “vuoto di memoria” che avrebbe impedito loro di verificare l’attrezzatura, mentre il terzo ha cercato di smarcarsi dicendo di aver solo aiutato nel lancio.

Secondo la polizia, il gruppo non era un’azienda ufficiale ma un team informale privo di autorizzazioni, che chiedeva circa 30 euro per il salto.

I precedenti sul ponte

Le indagini delle autorità locali hanno riportato alla luce la pericolosità del Ponte do Esqueleto in Brasile, una struttura già nota per la sua altezza e per essere stata teatro di tragici eventi.

Gli investigatori hanno ricordato che la zona ha già registrato incidenti mortali, tra cui quello di un ciclista precipitato nel vuoto nel tentativo di scattarsi un selfie.

In altre occasioni si erano verificati cedimenti strutturali dell’attrezzatura da lancio. Gli inquirenti hanno sottolineato come la tragedia costata la vita a Maria Eduarda rappresenti un caso di negligenza mai visto prima.