Un 21enne è stato denunciato a Como per porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere. Il giovane, residente a Calolziocorte, è stato fermato e trovato in possesso di un manganello telescopico, un coltello serramanico e una mazza da baseball.

Controllo notturno e scoperta delle armi

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato intorno alle 02.30 della notte appena trascorsa. Durante il servizio di pattugliamento, una Volante della Questura di Como ha fermato un’autovettura in via Cecilio. A bordo si trovavano due giovani: il conducente, 21enne italiano residente a Calolziocorte (provincia di Lecco), e un passeggero di 20 anni, anch’egli residente nella provincia di Lecco e già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia.

Il comportamento sospetto e la perquisizione

Fin dalle prime fasi del controllo, il 21enne ha mostrato segni di insofferenza nei confronti degli agenti. Questa reazione ha insospettito i poliziotti, che hanno deciso di approfondire la verifica. Un rapido sguardo all’interno dell’auto ha permesso di notare, nel portaoggetti della portiera anteriore, la presenza di un manganello telescopico in metallo della lunghezza di circa 60 cm.

Il rinvenimento di ulteriori oggetti pericolosi

Alla luce di quanto scoperto, gli agenti hanno proceduto a una perquisizione più accurata sia del veicolo sia degli occupanti. L’ispezione ha portato al rinvenimento di un coltello serramanico di circa 16 cm e, nel bagagliaio, di una mazza da baseball in metallo. Tutti gli oggetti sono stati immediatamente sequestrati dagli operatori di polizia.

Denuncia e sequestro

Condotti in Questura, i due giovani sono stati sottoposti agli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, il 21enne è stato denunciato per porto abusivo d’armi e oggetti atti ad offendere. Gli oggetti rinvenuti sono stati posti sotto sequestro, mentre il passeggero, pur avendo precedenti, non è stato destinatario di ulteriori provvedimenti in questa circostanza.

