Un arresto ad Adrano. Un giovane di 21 anni è stato fermato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina e marijuana, dopo essere stato sorpreso in circostanze sospette nel centro cittadino. L’intervento è stato eseguito dagli agenti della squadra volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, che hanno agito a seguito di un controllo su uno scooter apparentemente abbandonato. L’indagato, già noto alle forze dell’ordine per precedenti in materia di stupefacenti, contro il patrimonio, la persona e l’ordine pubblico, è stato sottoposto a misura cautelare dopo la convalida dell’arresto.

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta ad Adrano e ha visto coinvolti gli agenti della squadra volanti del Commissariato locale. L’intervento ha avuto luogo alcuni giorni fa, quando i poliziotti, durante un normale pattugliamento nel centro cittadino, hanno notato uno scooter lasciato incustodito con le chiavi inserite. Il mezzo era già conosciuto agli agenti, poiché utilizzato da un giovane del posto con diversi precedenti penali.

Il controllo e i primi sospetti

Durante il servizio di controllo del territorio, i poliziotti hanno individuato uno scooter apparentemente abbandonato. La presenza del veicolo, in quelle condizioni, ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire la situazione. Lo scooter era associato a un 21enne di Adrano, già noto per reati legati agli stupefacenti, contro il patrimonio e la persona, oltre che per violazioni dell’ordine pubblico. Gli agenti hanno quindi avviato le ricerche per rintracciare il proprietario del mezzo.

L’inseguimento del sospettato

Poco distante dal luogo in cui era stato trovato lo scooter, i poliziotti hanno individuato il giovane sospetto. Quest’ultimo è stato visto uscire in fretta dalla porta di un edificio che non sembrava destinato ad abitazione. Alla vista degli agenti, il ragazzo ha ignorato l’invito a fermarsi e si è dato alla fuga a piedi, dileguandosi tra i vicoli della zona. Questo comportamento ha rafforzato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di ispezionare l’edificio da cui il giovane era appena uscito.

La perquisizione e il sequestro della droga

Avvicinandosi all’edificio, i poliziotti sono stati colpiti da un intenso odore di marijuana. Con l’ausilio dei Vigili del Fuoco, gli agenti hanno fatto ingresso nei locali, adibiti a cantina-garage, dove hanno proceduto a una perquisizione approfondita. All’interno sono stati rinvenuti e sequestrati 250 grammi di marijuana contenuti in una busta di plastica, 3,40 grammi della stessa sostanza suddivisi in due involucri di stagnola e una busta nascosta in una fessura del muro, al cui interno erano custoditi 43 involucri di cellophane contenenti cocaina. Oltre agli stupefacenti, sono stati trovati diversi bilancini elettronici di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Ulteriori elementi raccolti dagli agenti

Durante la perquisizione, gli agenti hanno anche rinvenuto un bauletto da scooter, che si apriva con le stesse chiavi di accensione del motociclo utilizzato dal giovane. Questo dettaglio ha permesso di collegare ulteriormente il sospettato ai locali dove era stata trovata la droga. Gli elementi raccolti hanno reso evidente che il garage-cantina fosse utilizzato dal giovane come base per l’attività di spaccio.

L’arresto e le misure cautelari

Alla luce delle prove raccolte, i poliziotti del Commissariato di Adrano hanno immediatamente avviato le ricerche per rintracciare il giovane pusher. Il 21enne è stato individuato una prima volta all’interno della villa comunale, ma è riuscito a fuggire nuovamente. Gli agenti, però, non si sono arresi e lo hanno infine bloccato presso la sua abitazione, dove era appena rientrato.

Le fasi successive all’arresto

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, condotto presso le camere di sicurezza della Questura di Catania. In attesa dell’udienza di convalida per direttissima, il ragazzo è rimasto in custodia. Dopo la convalida dell’arresto, l’Autorità Giudiziaria ha applicato al 21enne la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

Il contesto e le attività di prevenzione

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti condotte dalla Polizia di Stato sul territorio di Adrano. Il sequestro di una quantità significativa di droga e il fermo di un giovane già noto alle forze dell’ordine rappresentano un importante risultato nella lotta al traffico illecito di sostanze psicotrope.

