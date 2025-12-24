Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito a Viterbo un arresto per resistenza a pubblico ufficiale, occupazione abusiva di immobile e danneggiamento. Un giovane di 21 anni, di origini camerunensi e richiedente protezione internazionale, è stato fermato dopo essersi introdotto senza titolo in un appartamento con l’intenzione di occuparlo. L’uomo ha opposto una forte resistenza agli agenti intervenuti, arrivando anche ad aggredirli verbalmente e fisicamente.

I fatti: l’occupazione abusiva e la resistenza agli agenti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nei giorni scorsi a Viterbo, dove il personale della Questura è intervenuto a seguito di una segnalazione giunta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte di alcuni residenti dello stabile.

Secondo quanto ricostruito, il giovane extracomunitario si è introdotto abusivamente all’interno di un’abitazione con la volontà di occuparla. Alla richiesta degli agenti di lasciare l’immobile, il ventunenne ha reagito con una decisa opposizione, sfociata in aggressione sia verbale che fisica nei confronti dei poliziotti. Nel corso dell’intervento, il ragazzo ha anche danneggiato la mobilia dell’appartamento.

Un precedente tentativo di occupazione

Non si trattava del primo episodio che vedeva coinvolto il giovane. In passato, infatti, aveva già tentato di rientrare senza titolo nello stesso appartamento che aveva abitato in locazione. Anche in quell’occasione era stato allontanato dagli agenti di una volante e deferito all’Autorità Giudiziaria per occupazione abusiva di immobile, a seguito della querela presentata dalla proprietaria.

L’arresto e le accuse

Durante l’ultimo intervento, il ventunenne si è categoricamente rifiutato di lasciare l’appartamento, opponendo una strenua resistenza agli agenti. Solo dopo essere riusciti a contenere le sue intemperanze, che hanno portato anche al danneggiamento degli arredi, i poliziotti hanno proceduto al suo arresto. L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria anche per l’ipotesi di reato connessa all’occupazione del domicilio altrui.

