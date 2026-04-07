Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un giovane 21 anni, della provincia di Padova, è morto annegato ieri dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona, la contrada Pria, frequentata da molte persone per il pic nic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d’acqua, che in quel punto è tumultuoso. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente.