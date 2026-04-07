21enne scivola nel torrente Astico ad Arsiero e muore annegato, dramma a Pasquetta
Tragedia ad Arsiero: un giovane di 21 anni annegato nel torrente Astico durante un pic nic di Pasquetta.
Un giovane 21 anni, della provincia di Padova, è morto annegato ieri dopo essere caduto accidentalmente nel torrente Astico, ad Arsiero, in provincia di Vicenza. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio in una zona, la contrada Pria, frequentata da molte persone per il pic nic di Pasquetta. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzo avrebbe perso l’equilibrio mentre si trovava su alcune rocce che si trovano lungo il corso d’acqua, che in quel punto è tumultuoso. Il 21enne sarebbe poi caduto in acqua, venendo risucchiato dalla corrente.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.